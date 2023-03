Queen B está presente. La estrella Beyoncé arrasó en Instagram al presumir su figura curvilínea ataviada con un espectacular vestido dorado que la hizo lucir como la reina que es.

Beyoncé usó un lujoso vestido de Dolce & Gabbana de tela trasparente recubierta de pequeños cristales dorados que la hicieron resplandecer. Lució la prenda al estilo braless y llevó un bikini nude para sumarse a la tendencia de lencería a la vista.

El toque de glamour se lo dio un corsé dorado que se ajustó a su silueta de reloj de arena. Completó el look con lentes de sol reflejantes y un pequeño bolso a juego.

Sus estilistas resaltaron su belleza con un maquillaje contouring, sombras doradas en los párpados, pómulos cubiertos de iluminador y abundante gloss en los labios. Usó un espectacular anillo de diamante amarillo y manicura francesa. Dejó suelta su cabellera lacia.

Beyoncé se tomó fotografías junto a su esposo Jay-Z y juntos sumaron casi 3.5 millones de reacciones.

El fin de semana, la cantante de 41 años,organizó una exclusiva fiesta posterior a los Premios Óscar en el Chateau Marmont. Algunos de los invitados fueron Rihanna, Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner y Bad Bunny.

Las fotos de Beyoncé salen a la luz un mes antes de que inicie su gira mundial Renaissance, la primera que hace en 7 años.

Beyoncé es toda una estrella, pero no se olvida de que la salud mental es más importante que la apariencia.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la cantante dijo que en el pasado pasaba demasiado tiempo haciendo dietas. “Estoy aprendiendo a romper el ciclo de mala salud y negligencia. Mi salud, la forma en que me siento cuando despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío… Esas son las cosas en las que me he estado concentrando”.

Asegura que la salud mental también es un cuidado personal. “Tu cuerpo te dice todo lo que necesitas saber, pero tuve que aprender a escuchar. Creo que, como muchas mujeres, he sentido la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi empresa y no me di cuenta de cuánto eso afecta mi bienestar mental y físico”, añadió.

Beyoncé/ Shutterstock vía Grosby Group