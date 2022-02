'Barbie humana' copia estilo de Megan Fox y luce catsuit nude

Jessica Alves, autodenominada Barbie humana, fue el centro de atención de los fotógrafos durante la fiesta de lanzamiento de SX Events en One Marylebone, Londres.

La personalidad de televisión copió el estilo que la actriz Megan Fox llevó a los MTV Music Awards y lució un catsuit nude que dio la ilusión de transparencias.

Su bodysuit remarcó su silueta curvilínea y en el área del bikini incluyó pedrería brillante, tal como el vestido transparente de Mugler con el que Megan Fox se llevó todas las miradas en septiembre.

Jessica Alves. Foto: Grosby Group

Megan Fox. Foto: EFE

Alves, de 38 años , completó su atuendo con un bolso Chanel en tono nude, zapatillas de tacón a juego y un maquillaje pensado para destacar sus ojos con un profundo delineado negro. Dejó suelta su cabellera rubia.

La mujer dijo a los medios británicos que perdió todos sus patrocinios de marcas y televisión desde que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo el año pasado para pasar de ser Ken humano a Barbie humana.

No obstante, está feliz con su decisión porque, según sus palabras, la vida nunca se sintió tan bien después de la cirugía. Ganó una batalla y afirma estar “curada” de algo que la hacía sentir mal.

“Sin embargo, cambiar mi género y mi nombre no ha sido un viaje fácil. He perdido amigos y muchos trabajos. Durante el último año viviendo como una mujer al 100 por ciento, me he estado redescubriendo. Todo ha sido una experiencia nueva”, señaló al tabloide Daily Mail.