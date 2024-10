Barron Trump es el hijo menor del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a diferencia de su padre y su familia, el joven intenta mantener una vida de bajo perfil, fuera de la atención mediática que reciben por la política y sus multimillonarios negocios.

Sin embargo, se estima que el joven heredero es una clave importante para que Trump gane las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre ya que tiene influencia sobre los jóvenes de su edad y sabe cómo llegar a dicha audiencia.

El más pequeño de la dinastía Trump, conformada por los hijos mayores del magnate Ivanka, Donald Jr. y Eric, así como Tiffany, es hijo de Melania Trump. A continuación te dejamos algunos de los datos que se saben sobre la vida de Barron.

¿Qué edad tiene Barron Trump?

El hijo menor de Donald Trump actualmente tiene 18 años de edad. Nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York poco después de que sus padres se casaran.

Barron ha llamado la atención en los últimos meses por la estatura que ha alcanzado a su edad. En los eventos a los que ha acudido para apoyar la campaña de su padre se dejó ver con una estatura de 2.1 metros, muy por arriba de Melania y su padre.

¿Qué estudia Barron Trump y a qué escuela va?

Barron Trump recientemente entró a la Escuela de Negocios de Stern de la Universidad de Nueva York, según reveló su padre Donald Trump en una entrevista que dio como parte de su campaña electoral por la Casa Blanca.

“Lo aceptaron en muchas universidades”, dijo el candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Es un tipo muy inteligente y asiste a Stern, la escuela de negocios, que es una gran escuela en la Universidad de Nueva York”.

Durante una charla que tuvo con el Daily Mail, el candidato presidencial dijo que él y su hijo habían considerado varias universidades en todo Estados Unidos, especialmente Wharton en la Universidad de Pensilvania, donde la mayoría de la dinastía Trump ha estudiado.

Sin embargo, ambos analizaron la opción de la escuela de Stern, siendo la elegida por Barron por ser “un lugar de muy alta calidad”. Trump dijo: “Nos gustó NYU. Conozco NYU desde hace mucho tiempo. Fui a Wharton y, sin duda, esa era una opción que estábamos considerando. No lo hicimos. Fuimos por Stern”.

Debido a que estudia en Nueva York, Barron dejó la residencia de su padre en Palm Beach, Mar-a-Lago y se estableció con su madre a tiempo completo en la Torre Trump.

¿Barron Trump tiene novia? ¿Quién es?

En una entrevista que dio Trump sobre la vida personal de Barron en Nueva York, éste dijo que no estaba seguro sobre si tenía novia o si alguna vez la había tenido.

El entrevistador Patrick Bet-David del podcast PBD le preguntó al candidato si su hijo se llevaba bien con las chicas de su escuela y si estaba interesado en alguna, a lo que el magnate le contestó: “No, no estoy seguro de qué él… no creo que haya tenido novia todavía. No lo creo. De vez en cuando… Es un chico guapo”.

Poco antes de estas declaraciones de Donald, en internet se hizo viral una usuaria llamada @maddatitude por afirmar haber sido novia del heredero cuando iban juntos a una escuela privada en Nueva York. Según contó, fue la primera novia de Barron y visitó la Casa Blanca cuando vivía allí con sus padres.

“Para quienes me lo preguntan, fui a la escuela con Barron Trump y él fue mi primer novio. Cuando Trump fue elegido, llevó a toda la clase a la Casa Blanca. ¡Tenemos que salvar a mi amor!”, detalló. Esta información no ha sido confirmada por ningún miembro de los Trump, pero la usuaria se ha encargado de sumar evidencias de que estuvo con Barron y visitó en secreto la residencia presidencial.