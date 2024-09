Donald Trump está seguro de que volvería a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos en un segundo mandato gracias a la influencia que tiene su esposa Melania Trump y su hijo menor Barron sobre las masas y las nuevas generaciones.

En una reciente entrevista que le dio al Daily Mail, el político y magnate dijo que su hijo Barron Trump le está ayudando a crear popularidad en las nuevas generaciones y a ganar su confianza para que lo voten en noviembre.

Y es que el menor de los Trump, de 18 años, está ayudando a Donald a llegar a nuevas audiencias de la generación z a través de influencers y youtubers que lo han invitado a hablar en vivo sobre su carrera presidencial.

En la charla habló sobre su experiencia de hablar con el streamer Adin Ross en una transmisión en vivo, hecha desde su complejo de Mar-a-Lago en Florida, que llegó a más de medio millón de espectadores en cuestión de minutos.

“El sabe mucho sobre el tema. Adin Ross, ya sabes, yo me encargo de algunas personas con las que no estaba tan familiarizado, de generaciones diferentes. Él [Barron] los conoce a todos y hemos tenido un éxito tremendo”, señaló.

Su colaboración con influencers no es todo, Barron acercó a Trump a hablar en uno de los programas de podcast más escuchado entre los jóvenes de la gen z, This Past Weekend con Theo Von, para hablar sobre los narcóticos y dar su punto de vista sobre el consumo y comercio del alcohol.

Por su parte, Trump está apostando por la popularidad de Melania entre los estadounidenses, aunque ésta se ha limitado a participar en la campaña presidencial desde que comenzó.

El ex mandatario dijo que Melania se preocupa por el país e insinuó que sería de nuevo una ejemplar primera dama, aunque no se le ha tratado como “es debido” y sus apariciones no han sido frecuentes debido a que puede correr peligro.

Esto último lo dijo debido al atentado que sufrió hace poco más de seis meses en Pensilvania, donde le dispararon en la oreja, hecho que provocó que su familia redujera su exposición mediática y trabajaran de forma limitada en la campaña.

“Ella hará lo que sea necesario, pero mis hijos no los han tratado como es debido. A ella no la han tratado como es debido”, señaló.

“Mis hijos renunciaron a muchas cosas y lo único que hicieron fue que los acusaran de Rusia, Rusia, Rusia y todos esos engaños, ya sabes, información errónea, desinformación", señaló Trump en la charla.

“No quiero que les afecten las cosas horribles que los demócratas están dispuestos a hacer”, agregó.