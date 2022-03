Bella Hadid admite que se operó la nariz a los 14 años y se arrepiente

La modelo Bella Hadid, quien ha sido considerada la mujer más bella del mundo, habló con la revista Vogue sobre los problemas de salud mental que ha acarreado por vivir en una familia de modelos y por las presiones de la industria.

En una sincera entrevista, admitió haberse realizado una cirugía de nariz cuando apenas tenía 14 años. Algo de lo que ahora se lamenta y se arrepiente.

Bella Hadid había negado la cirugía en el pasado, pero es hasta ahora que se siente fuerte para decirlo y afrontarlo, pues durante años vivió peleada con su imagen corporal y creció a la sombra de su hermana –la supermodelo Gigi Hadid– y su madre Yolanda Hadid, quien también fue modelo.

Bella Hadid confesó que durante años fingió su sonrisa en las pasarelas. Trató de mostrarse fuerte porque sentía que tenía algo que demostrar.

El tabloide Daily Mail dice que no existen leyes específicas sobre la cirugía estética en los Estados Unidos, pero la rinoplastia se puede realizar cuando la nariz ha completado el 90 por ciento de su crecimiento, lo que puede ocurrir a los 13 años en las niñas.

Bella Hadid dijo que la rinoplastía es la única cirugía a la que se ha sometido, pero ha padecido el síndrome del impostor cuando la gente dice que no merece nada de lo que tiene.

La modelo sufrió problemas de salud mental durante su infancia y reveló que desarrolló anorexia cuando estaba en secundaria.

“Tenía esta aplicación de conteo de calorías, que era como el diablo para mí. Empacaba mi pequeño almuerzo con tres frambuesas, mi rama de apio. Solo estaba tratando, me doy cuenta ahora, de sentirme en control de mí misma cuando me sentía tan fuera de control de todo lo demás”, anota.

Compartió en noviembre a sus 50.2 millones de seguidores que padece depresión y ansiedad. Aseguró que lo que se ve en redes sociales no es un reflejo de la realidad. Pasó por colapsos y agotamiento hasta que aprendió a manejar su propio dolor.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... Tiene sus altibajos”, escribió con sinceridad en Instagram.