Bella Hadid conquista el after party del MET con tendencia ‘lencería expuesta’

Bella Hadid fue una de las asistentes estelares a la reciente edición del MET Gala. Si bien dejó atónitos a los presentes durante su paso por la alfombra roja, la modelo supo impactar en el after party.

La celebridad fue captada por los paparazzis encaminándose a la fiesta posterior en compañía de su novio, el diseñador gráfico Marc Kalman.

Dejó su corsé de Burberry para lucir su impresionante figura con un revelador conjunto de lencería, uniéndose de esta forma a la popular tendencia de lencería expuesta que prioriza este tipo de ropa a conjuntos convencionales o más cubiertos.

Usó lo que pareció ser un vestido de encaje descubierto por la parte superior y con falda de encaje que dejó ver la ropa interior de la supermodelo.

Usó y bralette negro con finas cadenas en el cuello y debajo del pecho cubierto con un par de flores bordadas.

Agregó un bikini negro, medias minimalistas con liguero, sandalias de tacón con cordones alrededor del tobillo, un bolso de mano tejido con manila de acero, numerosos brazaletes de oro y pendientes largos a juego.

Lució su belleza definida con maquillaje en tonos claros, blush rosado, labial nude y ligeras sombras rojizas con plateado en los párpados; su cabello se lució en un enorme moño con trenzas, mechones ondulados y fleco en los costados del rostro.

La celebridad, de 25 años, acaparó la atención de propios y extraños al entrar al club nocturno Zero Bond de Nueva York, donde fue el after party. Con ella llegaron Kalman y Rosalía.

Más tarde, a su salida del lugar, la joven tuvo un pequeño incidente de vestuario, ya que al parecer se rompieron las finas cadenas del bralette, por lo que fue captada cubriendo su pecho.

Otras estrellas que se dieron cita en el club nocturno fueron Cara Delevigne, Kendall Jenner, Rosalía, Hailey Bieber, Addison Rae, Winnie Harlow, Miranda Kerr, Sara Sampaio y Lily Aldridge.

Las recientes apariciones de Bella Hadid se producen después de que se revelara que hará su debut como actriz en la serie de comedia Ramy, producida por Hulu.

Hadid tendrá un papel recurrente, aunque no se ha revelado cuál será, en la tercera temporada que la historia que sigue a Ramy Youssef, un musulmán estadounidense que se está adaptando a su vida en Nueva Jersey.

Esta serie será el debut de la modelo como actriz; sin embargo, anteriormente apareció en varios episodios de la serie de telerrealidad The Real Housewives of Beverly Hills junto a su madre Yolanda y fue elenco habitual del programa de Keeping Up With The Kardashians debido a su vínculo con la familia Kardashian Jenner.

MA