Bella Hadid deslumbra con figura irreal en bikini 'animal print'

La modelo Bella Hadid fue captada por paparazzis mientras se relajaba en las playas de Miami, en el estado de Florida.

Presumió su figura casi irreal ataviada con un diminuto bikini animal print. Aumentó el glamour con brazaletes de oro, cadenas que envolvieron su cadera y joyería que colgó de su cuello.

Agregó lentes de sol y presumió su rostro sin maquillaje. Su cabello mojado cayó sobre su espalda tras divertirse entre las olas del mar. Más tarde, la estrella de 25 años usó un sombrero para protegerse del sol.

Foto: Grosby Group

Un informe del cirujano plástico Juan De Silva nombró a la modelo Bella Hadid la mujer más hermosa del mundo, según la "ciencia" de la proporción áurea de belleza Phi.

De acuerdo con sus cálculos, es la mujer que está más cerca (matemáticamente) de la perfección física. Tomó en cuenta el tamaño y la posición de los ojos, las cejas, la nariz, los labios, el mentón y la mandíbula. Bella Hadid ocupó el primer lugar con un 94.35% de simetría.

Aunque el informe despertó polémica sobre lo que es o no la belleza, lo cierto es que Bella Hadid ha confesado que la apariencia física no lo es todo.

Hace unos días, compartió a sus 47.7 millones de seguidores que padece depresión y ansiedad. Aseguró que lo que se ve en redes sociales no es un reflejo de la realidad. Pasó por colapsos y agotamiento hasta que aprendió a manejar su propio dolor.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... Tiene sus altibajos”, escribió con sinceridad en Instagram.