Bella Hadid luce 'abs' y leggings de impacto en West Hollywood

La modelo Bella Hadid ha sido nombrada la mujer más bella del mundo y este fin de semana fue captada cuando salía de un gimnasio en West Hollywood, acompañada por su amiga Hailey Bieber.

Bella Hadid deslumbró ataviada con un crop top blanco de manga larga que dejó a la vista su abdomen marcado y pequeña cintura. Completó el look deportivo con leggings ajustados a su silueta, tenis blancos y lentes de sol. Llevó su rostro sin maquillaje y dejó suelta su cabellera.

Las modelos toman clases de pilates en un gimnasio de Los Ángeles. No obstante, su rutina de ejercicios también incluye correr sin parar durante 20 minutos, una sesión de boxeo y una serie de pesas para mantener el abdomen plano y los glúteos firmes.

Foto: Grosby Group

Hadid asegura que la clave de un buen entrenamiento es la constancia y el compromiso: “dar el 100% desde el inicio hasta el final”.

Bella Hadid también subió a Instagram Stories dos fotos donde luce un vestido transparente de Givenchy al estilo braless. Con una pierna larga doblada suavemente, Bella se veía deslumbrante mientras posaba frente al espejo para las selfies.

Un informe del cirujano plástico Juan De Silva nombró a la modelo Bella Hadid la mujer más hermosa del mundo, según la "ciencia" de la proporción áurea de belleza Phi.

De acuerdo con sus cálculos, es la mujer que está más cerca (matemáticamente) de la perfección física. Tomó en cuenta el tamaño y la posición de los ojos, las cejas, la nariz, los labios, el mentón y la mandíbula. Bella Hadid ocupó el primer lugar con un 94.35% de simetría.

Aunque el informe despertó polémica sobre lo que es o no la belleza, lo cierto es que Bella Hadid ha confesado que la apariencia física no lo es todo.

Hace unos días, compartió a sus 47.7 millones de seguidores que padece depresión y ansiedad. Aseguró que lo que se ve en redes sociales no es un reflejo de la realidad. Pasó por colapsos y agotamiento hasta que aprendió a manejar su propio dolor.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... Tiene sus altibajos”, escribió con sinceridad en Instagram.