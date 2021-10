Bella Hadid y el short con el que reveló de más en Nueva York

La modelo Bella Hadid celebró su cumpleaños número 25 el pasado sábado y se reunió con sus hermanos, Gigi y Anwar, en la ciudad de Nueva York.

Lució cómoda ataviada con un un diminuto short de licra. Demostró confianza y no le importó lo corto de la prenda al ser captada por los paparazzis. Combinó su look deportivo con una camiseta blanca y una negra sobrepuesta, calcetas blancas y tenis negros resultado de la colaboración entre Prada y Adidas.

Peinó su cabellera en trenzas, usó lentes de sol y una gargantilla de color granate.

Foto: Grosby Group

El 9 de octubre, Gigi Hadid sorprendió a su hermana con un dulce mensaje de cumpleaños.

“Te celebramos hoy y todos los días, Bella Hadid. Ella es mi hermana pequeña, pero también un petardo de un guardaespaldas espiritual. Y una protectora para siempre como tía. Me enorgullece tanto verte tomar posesión de tu crecimiento y realización, y sé que todo lo que has creado para ti te traerá el año de alegría y luz que te mereces. No puedo esperar. 25! Te amo más en cada vuelta de sol”, escribió.