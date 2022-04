Bella Thorne arrasa con ‘bikini body’ durante paseo en moto acuática

Bella Thorne compartió en sus redes sociales una publicación para celebrar sus tres años de noviazgo con su prometido Benjamin Mascolo, con quien comenzó a salir poco después del rodaje de la película que hicieron juntos, Time Is Up, en Italia.

En una de las fotos que puso en Instagram se mostró divirtiéndose a bordo de una moto acuática delante de Mascolo.

La actriz posó para la cámara ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas en color negro, conformado por un sostén de cuello halter con escote recortado y un bikini a juego de cintura baja.

Hizo alarde de su belleza al natural al no mostrar maquillaje en su rostro y al llevar su cabellera rojiza peinada de lado, con mechones alborotados por el aire.

Detrás de ella posó Benjamin, usando una bermuda a juego y un chaleco salvavidas rojo.

“Todo lo que sé es que hemos tenido muchos colores de cabello en los últimos 3 años que hemos estado saliendo. ¡Feliz aniversario, tú, sexy pastelito de calabaza!”, escribió en el pie de foto.

En otras instantáneas que compartió dentro del mismo carrete, Bella dejó ver vistazos de momentos íntimos y románticos que ha vivido con su prometido en los últimos años.

Por su parte, Ben compartió en su cuenta fotos de cenas románticas, viajes y paseos por Europa para celebrar el aniversario y escribió: “¡Feliz año nuevo! Me refiero a feliz cumpleaños… no, no... ¡Feliz aniversario a la pareja más genial que he conocido! Pd. La foto número tres de la diapositiva es mi look favorito”.

La celebridad y su novio italiano, de 28 años, se comprometieron durante un viaje a España, uno de los primeros que hicieron juntos después de que ambos quedaron separados por la pandemia.

Antes de hacer la pregunta, Mascolo organizó una cita romántica al aire libre con la frase en letras grandes en luces Cásate conmigo y un corazón enorme hecho de rosas con las iniciales de ambos escritas en él.

El músico de Benji & Fede y la estrella hollywoodense salieron por casi dos años antes de comprometerse.

Recientemente le dijo a Entertainment Tonight que se ha mantenido ocupada organizando su boda, a la cual planea invitar a estrellas como Zendaya y el elenco de Shake It Up, programa en el que actuaba para Disney.

En otra entrevista separada, Benjamin reveló que planean hacer dos bodas grandes, una en Los Ángeles y otra en Lago de Como, Italia.

“Ya estamos trabajando en ello, porque las bodas grandes toman mucho tiempo para organizarse. Lo que podemos decir es que queremos hacer dos. Queremos hacer una en Los Ángeles y otra en Italia. Lo más probable es que sea en el Lago Como porque amamos el Lago Como”.

Anteriormente, las celebridades habían dicho que la boda se llevaría a cabo en verano de 2022, cuando ambos estuvieran completamente desocupados y sin prisas por cubrir sus respectivas agendas.

“La verdad es que tenemos tanto trabajo que queremos encontrar tiempo para disfrutar de la boda. No queremos apresurarnos”, dijo Ben.

