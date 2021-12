Bella Thorne se luce con blazer al estilo braless en Instagram

Bella Thorne compartió en sus redes sociales un par de fotografías pertenecientes a una sesión que rodó para promocionar su reciente lanzamiento musical In You.

La actriz, de 24 años, recurrió a su cuenta de Instagram para consentir a sus fanáticos con dos fotos de sí misma luciendo un atrevido look braless en color gris, el cual usó en la grabación de su video musical y en el rodaje de la sesión de fotos de promoción.

Se lució frente a la cámara ataviada con un blazer corto de manga larga en color gris con franjas rojizas y negras; la prenda contó con detalles en espiral sobre el pecho y contó con una abertura total que dejó a la vista su tonificado torso.

Añadió un pantalón negro Alexandder Wang de cintura alta con detalles blancos en los costados.

Combinó el sensual outfit con llamativos anillos plateados, pendientes circulares a juego de diamantes y una manicura coloreada con esmalte azul cobalto y detalles plateados.

Para su pose frente a la cámara, la exactriz de Disney lució su belleza definida con maquillaje en tonos rojizos, labial nude, un fino cat eye, sombras brillantes y blush color durazno fuerte; mientras su cabello se lució peinado en una media cola de caballo alta con mechones lacios y flequillo de cortina.

Debajo de la publicación invitó a sus fanáticos a reproducir In You, en colaboración con Juicy J, en las plataformas de streaming.

Su reciente actividad en redes sociales se produce después de haber compartido fotografías de un reciente concierto que hizo en Sabotage Hollywood.

En las fotos se muestra sobre el escenario, con la multitud de fanáticos frente a ella.

Bella está vestida con un crop top rosa a jugo con pantalones rosas con corazones estampados, múltiples cadenas en el cuello, sus dos relojes de diamantes en las muñecas y una peluca rosada.

En otras fotos del mismo carrete se muestra disfrutando del show y tras bambalinas en compañía de su hermana Dani Thorne, quien también luce un look brillante, pero en tonos azules y plateados.

Debajo de las imágenes, la también cantante invitó a sus casi 25 millones de seguidores a ver dicha presentación en vivo a través del servicio de paga Stream Live.

Durante las últimas semanas, la celebridad se ha mantenido ocupada con un sinfín de compromisos laborales, el lanzamiento y promoción de In You, así como los viajes de prensa para la película Time Is Up en donde actúa con su prometido Benjamin Mascolo.

Asimismo, se encargó de producir el video musical de la canción y apareció en la lista de Forbes 30 Under 30, en la cual se reconocen a jóvenes innovadores “que rompen las reglas” influencian a sus fanáticos con su positividad de varios medios, desde el cine, la música, hasta la televisión y las redes sociales.

En sus redes compartió un video agradeciendo el apoyo a sus fanáticos por su consideración en dicha lista.

“'¡Lo estoy perdiendo! Estoy literalmente tan feliz que ni siquiera puedo decírselo a ustedes. Ni siquiera puedo comenzar a describir mi nivel de felicidad en este momento”, afirmó.

“Este ha sido uno de mis mayores sueños durante tanto tiempo. Ni siquiera puedo comprender lo que estoy sintiendo ahora. Así de emocionada estoy”, añadió.

