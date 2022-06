Bella Thorne y el minibikini de arcoíris con el que posó en Cabo San Lucas

Bella Thorne ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano anticipadas en Cabo San Lucas, México y en redes sociales ha compartido algunos detalles.

En su reciente publicación, la actriz, de 24 años, compartió un carrete de fotografías de sí misma luciendo su figura de impacto ataviada con un ajustado traje de baño de dos piezas.

Con todo el glamour que la caracteriza, Bella mostró su delgada figura apenas cubierta con un traje de baño multicolor con un sostén de cuello halter y espalda descubierta, a juego con un bikini del mismo estampado de cordones atados en los costados y un pantalón verde de cintura baja.

Añadió varios anillos y brazaletes de colores y gafas solares rosadas que colgó en el lazo de su sostén, así como un bolso de piel de serpiente azul con gris.

Destacó sus rasgos con maquillaje claro y labial rojo; su cabello rojizo se mostró peinado en un moño alto con mechones rizados junto al rostro.

En una de las fotos se mostró abrazando a perros en la calle, mientras que en otras posó junto a la piscina con una de sus amigas y paseando en yate.

Las actualizaciones de Bella Thorne se producen después de que, su ahora ex, Benjamin Mascolo diera a conocer que habían roto su compromiso poco antes de verano, temporada en la que habían planeado efectuarla.

En una publicación hecha en redes sociales, el cantante de Benji & Fede dio la noticia refiriéndose al tiempo que estuvo junto a Bella y la forma en que vivieron su romance durante más de tres años.

“Hace poco más de tres años crucé caminos con el ser humano más increíble. Ese día mi vida cambió para siempre y estoy profundamente agradecida por cada momento que compartimos juntos desde entonces”, dijo el músico en una larga declaración.

Más adelante en su mensaje agregó: “Me prometí a mí mismo que abrazaría el dolor y la incomodidad que viene con tal separación de la mujer que más amo y siempre amaré, sabiendo que estos sentimientos que tratamos de evitar a toda costa son en realidad el catalizador para dar a luz a un mundo mejor. El dolor será mi maestro, tanto como lo fue el amor y lo volverá a ser cuando esté destinado a serlo”.

Si bien Bella no se pronunció al respecto como Benjamin, sí recurrió a sus stories para compartir un video de sí misma en la cama con la frase escrita: “Siempre me despierto sola”. No se saben las razones de su separación.

La celebridad y su entonces novio italiano, de 28 años, se comprometieron durante un viaje a España, uno de los primeros que hicieron juntos después de que ambos quedaron separados por la pandemia.

Antes de hacer la pregunta, Mascolo organizó una cita romántica al aire libre con la frase en letras grandes en luces Cásate conmigo y un corazón enorme hecho de rosas con las iniciales de ambos escritas en él.

En una reciente entrevista, Bella le dijo a Entertainment Tonight que se ha mantenido ocupada organizando su boda, a la cual planeaba invitar a estrellas como Zendaya y el elenco de Shake It Up, programa en el que actuaba para Disney.

En otra entrevista separada, Benjamin reveló que querían hacer dos bodas grandes, una en Los Ángeles y otra en Lago de Como, Italia.

“Ya estamos trabajando en ello, porque las bodas grandes toman mucho tiempo para organizarse. Lo que podemos decir es que queremos hacer dos. Queremos hacer una en Los Ángeles y otra en Italia. Lo más probable es que sea en el Lago Como porque amamos el Lago Como”.

Anteriormente, las celebridades dijeron que la boda se llevaría a cabo en verano de 2022, cuando ambos estuvieran completamente desocupados y sin prisas por cubrir sus respectivas agendas.

MA