Beyoncé se luce en bodysuit durante sesión con temática vaquera

Beyoncé es una de las imágenes principales de su propia marca de moda Ivy Park con la que también colabora con Adidas para crear colecciones de forma continua.

En redes sociales, la cantante ha estado haciendo promoción de los próximos lanzamientos de ropa deportiva y casual bajo su característico estilo, pero esta ocasión bajo una temática vaquera.

A través de fotografías pertenecientes a recientes sesiones, Beyoncé hizo alarde de sus curvas de impacto y talento como modelo ataviada con prendas de la colección Ivy Park Rodeo que se lanzará el 19 de agosto.

En una publicación hecha en el perfil de Instagram de la marca, Queen Bey posó para la cámara ataviada con un bodysuit de mezclilla azul marino con las características franjas de Adidas en azul más claro en los costados.

Añadió un cinturón de cuero marrón y hebilla dorada, un sombrero de vaquero azul marino, una chamarra de mezclilla con estampados y un par de tenis casuales blancos con franjas azules.

La intérprete de Halo presumió su belleza con su largo cabello color caramelo rizado sobre los hombros y un rostro definido con maquillaje en tonalidades bronceadas.

Fulminó seductoramente a la cámara mientras posaba sentada en una silla de montar con un fondo de un prado del viejo oeste.

En otras fotografías de la sesión se lució con el mismo body, pero combinado con botas extra largas color caramelo y un enorme abrigo rojo.

Asimismo, posó para la portada de Harper's Bazaar con prendas de Ivy Park Rodeo.

Las imágenes fueron liberadas después de haber lanzado un video promocional en el que se lució con más atuendos vaqueros con toques modernos y glamurosos como bodysuits, chaparreras, cinturones vaqueros, jerseys, leggings, crop tops, catsuits, minivestidos, sombreros y tenis casuales.

El video fue protagonizado también por estrellas como Glynn Turman, Snoh Aalegra, Orville Peck, Paloma Elsesser y Tobe Nwigwe.

La colección se compone de al menos 58 prendas de vestir para mujeres y unisex, además de accesorios y cinco pares de zapatos; será lanzada el próximo 19 de agosto en la página de addidas.com e ivypark.com.

En la reciente edición de Harper’s, la cantante habló sobre cómo cuida su salud mental e imagen corporal y qué dietas lleva para romper con “el círculo de la mala salud y negligencia”.

La intérprete de Single ladies dijo: “En el pasado, pasaba demasiado tiempo haciendo dietas, estoy aprendiendo a romper el ciclo de mala salud y negligencia. Mi salud, la forma en que me siento cuando despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío, lo que estoy alimentando mi mente y mi cuerpo, esas son las cosas en las que me he estado concentrando”.

También habló cómo sus múltiples ocupaciones como cantante, productora, empresaria y madre de familia la han mantenido tan ocupada hasta el punto de descuidar su salud y bienestar.

“La salud mental también es cuidado personal. Enfocando mi energía en mi cuerpo y tomando nota de los sutiles signos que me da. Tu cuerpo te dice todo lo que necesitas saber, pero tuve que aprender a escuchar. Creo que, como muchas mujeres, he sentido la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi empresa y no me di cuenta de cuánto eso afecta mi bienestar mental y físico”, destacó la celebridad de casi 40 años.

MA

