Blake Lively celebra su cumpleaños en la piscina con diminuto traje de baño

Blake Lively causó revuelo en redes sociales luego de compartir una fotografía de sí misma luciendo un pequeño traje de baño blanco en medio de las celebraciones de su cumpleaños número 35.

El ícono de moda recurrió a su cuenta de Instagram para lucirse en una rara, pero bien recibida fotografía de sí misma a la orilla de la piscina. La fotografía fue tomada por su esposo Ryan Reynolds, según sugirió en la etiqueta.

La actriz posó de pie ataviada con un top tank blanco con escote cruzado y un pequeño bikini pulcro con anillos de metal en los costados; ambas prendas de Vitamin A ayudaron a destacar su marcado abdomen y torneadas piernas.

Hizo alarde de su belleza al natural sin maquillaje en el rostro y su cabellera rubia acomodada de lado con mechones alborotados por la humedad.

En el pie de foto, con casi dos millones de reacciones, citó una frase de la canción Summer Lovin’ de Olivia Newton-John: “Summer lovin… me lo pasé genial”.

Reynolds hizo alusión a su compra del equipo de futbol Wrexham de Gales, sugiriendo que se encontraban vacacionando en Ibiza, a través de un extraño comentario bajo la foto, “Wrexham es la Ibiza de Gales”.

En una publicación previa, la estrella del MET Gala compartió fotografías de su visita a Disneyland, California junto a su hermana Robyn, de 50 años. Blake compartió varias fotos en atracciones principales del parque, además de fotos con personajes de Toy Story, Star Wars y Aladdin.

“Encuéntrame un lugar más feliz en la tierra para comenzar temprano mis celebraciones de cumpleaños. Esperaré”, escribió en la leyenda.

Las recientes celebraciones por su cumpleaños suceden días antes de su aniversario de bodas número 10.

La estrella de Gossip Girl y el actor de Deadpool se conocieron a inicios de 2010 durante las filmaciones de la película Green Lantern y comenzaron a salir oficialmente hacia finales de 2011.

En ese entonces Ryan todavía estaba casado con Scarlett Johansson y ella mantenía una relación con su coprotagonista de Gossip Girl Penn Badgley.

Desde entonces la pareja se ha convertido en una de las más consolidadas y famosas de Hollywood.

Normalmente brillan juntos en las alfombras rojas de películas y en la MET Gala, mismas en las que la actriz acapara la atención por sus impresionantes atuendos.

Sus recientes aparicionesse producen luego de que se revelara que debutará como directora de largometrajes con la adaptación de la novela gráfica Seconds, de Bryan Lee O’Malley.

A finales del año, la celebridad pasado tuvo sus primeras pruebas como directora al involucrarse en la dirección y creación del video musical I Bet You Think About Me, canción de Taylor Swift con Chris Stapleton.

MA