Blake Lively se luce en minivestido rojo tras arrasar en el MET

Blake Lively causó furor a su llegada a la alfombra roja del MET Gala en Nueva York con su impresionante vestido Atelier Versace inspirado en la Estatua de la Libertad.

Su éxito fashionista continuó con las fiestas posteriores a la celebración debido a un lujoso vestido rojo enjoyado con flequillos y hombreras estructuradas.

Se trató de un segundo vestido de Versace en color rojo carmesí con detalles negros, contó un diseño de corsé sobre el torso, con stote bajo circular y finos tirantes con hombreras del mismo patron de confección que el resto del atuendo.

Agregó un par de zapatillas negras Mary Jane con tacón de aguja y finas correas sobre el empeine, además de múltiples anillos plateados, pendientes con piedras negras y rubíes y una manicura brillante.

Foto: The Grosby Group

Lució su cabellera rubia peinada en un moño alto de estilo romántico con mechones ondulados sueltos, mientras su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos claros, labial nude, sombras rojizas en los párpados y blush color durazno.

Fue fotografiada por los paparazzis saliendo del Standard Hotel de la ciudad de Nueva York antes de dirigirse a una de las fiestas de alto perfil donde asistieron otras celebridades como Kendall Jenner y sus hermanas, las Hadid, Emily Ratajkowski, Olivia Rodrigo, entre otras.

Ryan Reynolds, impresionado por Blake

En redes sociales se viralizó un video en el que muestra al actor Ryan Reynolds, desde una perspectiva diferente a las imágenes obtenidas por los fotógrafos, en el que se muestra observando embelesado a su esposa y sorprendido por el cambio de look que tuvo sobre las escaleras del MET.

La actriz de Gossip Girl se detuvo en su propio desfile de modas sobre las escaleras para modificar su vestido inicialmente rojizo a una falda, corsé y guantes en tonos azul aqua y bronce.

En el video, Ryan la espera y observa desde las escaleras arriba aplaudiendo orgulloso.

Ryan Reynolds looks on as wife Blake Lively unveils her second outfit at the #MetGala. https://t.co/2kVWwJSmYw pic.twitter.com/mEEn1rD3sa — Variety (@Variety) May 2, 2022

En los últimos días la celebridad, de 34 años, se ha dejado ver en Nueva York paseando con su familia y asistiendo a varias fiestas vinculadas al MET, incluida una exclusiva cena con Anna Wintour, organizadora de la gala y líder de Vogue.

Blake Lively debutará como directora de cine

Sus recientes apariciones en público se producen luego de que se revelara que debutará como directora de largometrajes con la adaptación de la novela gráfica Seconds, de Bryan Lee O’Malley.

A finales del año pasado tuvo sus primeras pruebas como directora al involucrarse en la dirección y creación del video musical I Bet You Think About Me, canción de Taylor Swift con Chris Stapleton.

El video fue aclamado por la crítica y obtuvo nominaciones en los Premios de Música Country de la Academia en 2022 en las categorías de dirección y producción.