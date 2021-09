Bob Odenkirk vuelve a 'Better Call Saul' tras ataque al corazón

El actor Bob Odenkirk regresó este miércoles al set de "Better Call Saul" tras recuperarse del ataque al corazón que sufrió a finales de julio mientras rodaba la última temporada de esta serie.

"¡De vuelta en 'Better Call Saul!'", escribió en un mensaje de Twitter con una foto en la que aparece maquillándose para el rodaje.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp