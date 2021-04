Los actores Macaulay Culkin y Brenda Song sorprendieron al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Dakota, luego de mantener el embarazo en privado.

El bebé nació en la ciudad de Los Ángeles, en California, a las 13:10 horas del pasado 5 de abril. Según reveló la pareja a la revista Esquire, el nombre fue elegido en honor a la hermana del actor, quien murió en 2008.

El protagonista de Mi Pobre Angelito y la exestrella de Disney Channel se conocieron en 2017 durante la filmación de la película Changeland, que se estrenó en 2019 bajo la dirección de Seth Green.

A los pocos meses comenzaron a ser fotografiados juntos durante citas en Los Ángeles y hasta en Francia junto a Paris Jackson. Desde el comienzo de la relación, Culkin aseguró que la relación iba tan bien que parecía no ser real.

En 2018, el actor de Ricky Ricón comentó en una entrevista que estaba practicando con Song para pronto tener bebés y mudarse juntos a su propia casa para seguir avanzando en la relación.

Brenda Song, de 33 años, siempre fue más reservada en sus declaraciones a la prensa, pero coincidía en que la relación con Macaulay Culkin, de 40 años, iba por un rumbo “maravilloso”.

Además de su recién nacido Dakota, la pareja tiene tres gatos, un perro, varios peces y un loro.

Song contó a Entertainment Tonight que gran parte de la conexión que tuvieron al momento de conocerse se debió a que ambos habían sido estrellas infantiles y entendían lo que habían pasado durante la infancia.

¿Quién es Brenda Song?

Brenda Song, originaria de California con padres de Tailandia, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo infantil. Después realizó algunas participaciones en comerciales para la televisión.

En 1995 participó en la película Requiem, dirigida por Elizabeth Sung. Después actuó en otros cortometrajes y episodios de programas de televisión como ER y 100 Deeds for Eddie McDowd.

La carrera de Song comenzó a despegar con The Bernie Mac Show y Like Mike, así como al compartir créditos con la actriz Lindsay Lohan en la película Los Detectives, producida por Disney.

Su salto a la fama se dio gracias a su trabajo con Disney Channel, en programas como That’s So Raven, One on One, Phil of the Future y la película Stuck in the Suburbs. Aunque su papel más recordado es el de London Tipton en la serie The Suite Life of Zack & Cody.

Antes de comenzar con las grabaciones, la actriz fue aceptada para estudiar en la Universidad de Harvard, pero la rechazó para seguir en la industria del entretenimiento. Después de que terminó The Suite Life of Zack & Cody, la actriz estudió Psicología y Negocios en la Universidad de California en Berkeley.

Brenda Song también protagonizó las cintas Wendy Wu: Homecoming Warrior, The Suite Life, The Social Network y First Kiss. También en la televisión actuó en Dads, Pure Genius, Station 19 y Dollface.

