Brendan Fraser y actores que han cambiado radicalmente para un papel en Hollywood

Brendan Fraser dejó atónitos a los internautas luego de que se revelara la primera foto de su nuevo personaje estelar en la película The Whale.

Y es que el actor tuvo que transformarse por completo físicamente para llegar a un increíble peso de casi 300 kilos para el papel de un instructor de escritura con obesidad mórbida que lucha por “volver a conectarse con su hija adolescente” de quien se separó para vivir con su pareja gay; tras la muerte de su novio, el papel de Brenan comienza a comer compulsivamente.

La transformación del actor podrá verse en la película de Darren Aronofsky que se estrenará de forma anticipada en el Festival de Venecia entre agosto y septiembre de este año.

“Será como algo que no has visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decirte. El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho. Sé que va a causar una impresión duradera”, dijo Fraser en una entrevista con Unilad en 2021.

La revelación de la nueva imagen de Fraser reinició la controversia sobre los cambios físicos que han sufrido varios actores de Hollywood para adentrarse en sus papeles y la forma en que los directores de cine toman a personas delgadas o de peso promedio para interpretar a “personajes gordos” con ayuda de producción, vestuario, maquillaje y efectos especiales.

“Es tan desalentador, agotador y profundamente aislado ver este concepto creado una y otra vez, y creado de manera confiable por personas que no son gordas”, expresó la escritora y podcaster Aubrey Gordon tras los primeros anuncios de la película.

Hasta el momento no se sabe los métodos específicos a los que recurrió Brendan Fraser para el papel, pero se especula que tuvo apoyo de trajes especiales y caracterización.

Premiering at the 79th Venice Film Festival

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

Por su parte, a lo largo de la historia moderna del cine han habido varios actores que optaron por no usar las botargas ni ningún apoyo de la producción para sus papeles y en cambio se sometieron a importantes transformaciones físicas.

Las transformaciones más impactantes que han hecho los actores

Christian Bale

El actor perdió bastante peso para su interpretación en The Machinist de 2004. En una entrevista con The Guardian, el actor dijo que el proceso fue “increíble” a pesar de que llegó a ser tan delgado que apenas podía subir algunos escalones.

Joaquin Phoenix

El ganador al Oscar por Joker perdió justamente 23.5 kilos para este papel en 2020 a través de métodos sanos supervisados por médicos especialistas, aunque, en una entrevista con Men’s Health reveló que la pérdida de peso le afectó psicológicamente: “Resulta que eso afecta tu psicología. Empiezas a enloquecer”.

Foto: AP

Matthew McConaughey

El actor perdió más de 20 kilos para su papel ganador del Oscar en Dallas Buyers Club de 2013, mismo que se trató de un hombre con VIH que le queda un mes de vida.

Su drástica pérdida de peso sucedió en cuatro meses, bajo la supervisión de nutricionistas y médicos que le ayudaron a programar sus comidas.

Foto: AP

Chris Pratt

Los seguidores del actor recordarán que Pratt tenía una figura voluminosa y para nada tonificada en películas como Parks and Recreation y Everwood.

Tras firmar su contrato con Marvel para interpretar a Quill en Los Guardianes de la Galaxia, el actor comenzó a trabajar en su físico de una forma saludable.

En una entrevista con Men’s Health Chris dijo que perdió casi 60 kilos para el papel. Para lograrlo, comenzó a comer más saludable y priorizó en modificar las razones por las que comía cuando “era gordo e infeliz”.

“Los únicos momentos de respiro que tenía eran cuando estaba comiendo. Me sentía muy bien empujando comida por mi cuello”.

Foto: AP

Natalie Portman

Natalie Portman es una experta en los papeles físicamente exigentes, un ejemplo de ello fue su participación estelar en Black Swan donde tuvo que perder casi 10 kilos para que su cuerpo se viera diminuto y delgado. Se dice que pesaba poco menos de 44 kilos y que durante meses hizo estrictas dietas y ejercicio para no fluctuar.

Para su papel como Mighty Thor en Thor: Love and thunder, la actriz aumentó drásticamente su masa muscular agregando a su rutina diaria un arduo entrenamiento con pesas, batidos basados en proteínas y bastante ejercicio de fuerza y resistencia para ayudar a crear volumen en sus músculos.

“Cambió la forma en que me muevo”, dijo en una entrevista con Vanity Fair.

Anne Hathaway

Para su exitoso papel de Fantine en Les Miserables, la actriz bajó 11 kilos en dos semanas. Durante una entrevista con People, admitió que fue un proceso duro y que llevó sin respaldo médico, lo que le provocó ansiedad.

"Perdí una cantidad de peso poco saludable en dos semanas... No sabía nada sobre nutrición. Exprimí mi cuerpo y mi cerebro soportó la peor parte por un tiempo".

Foto: AP

Jake Gyllenhaal

Perdió poco más de 13 kilos para su papel en Nightcrawler de 2014. Con respecto a su apariencia delgada y demacrada, Jake le dijo a Variety que la transformación fue un viaje “químicamente y mentalmente fascinante”.

"Trataría de comer la menor cantidad de calorías posible. Sabía que si tenía hambre estaba en el lugar correcto. Se convirtió en una lucha para mí”.

Por su parte, el protagónico que tuvo en Southpaw lo convirtió en un campeón de boxeo de peso mediano junior con un físico musculoso al que le dedicó seis meses de entrenamiento con seis horas por día.

Renee Zellweger

Para su papel de Bridget Jones, la británica ganó casi 15 kilos. En una entrevista con el Daily Mail reveló que entró en crisis debido a que estaba asustada de que el aumento de peso repentino la enfermara a largo plazo.

Foto: AP

Jared Leto

Bajo de peso para su protagónico en Dallas Buyers Club junto a Matthew McConaughey. Posteriormente aumentó 28 kilos para Chapter 27, donde interpretó al asesino de John F. Kennedy.

“Me atiborré y me alimenté a la fuerza. Era importante hacer esa transformación porque pensé que su representación física de sí mismo era una indicación de quién era. Y cambió todo sobre quién era yo. La forma en que hablaba, la forma en que me sentía conmigo mismo, la forma en que la gente me trataba”, dijo en una entrevista con New York Daily News.