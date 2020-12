Britney Spears cumple 39 años y lo celebra con crop top en Instagram

Britney Spears está cumpliendo 39 años y en redes sociales se auto felicitó con un par de fotografías en las que posó con su novio, Sam Asghari.

La cantante de Oops!... I Did It Again recurrió a su cuenta de Instagram para desearse a sí misma feliz cumpleaños en una foto donde presumió su figura de impacto con un diminuto atuendo.

Posó para la cámara ataviada con un crop top de tipo bustier en color blanco con lunares estampados.

El diseño contó con un revelador escote en V y gruesos tirantes que partieron del detalle drapeado en el centro del top.

Añadió uno de los mini shorts en color camel que suele utilizar para resaltar sus piernas de infarto.

Ambas prendas enmarcaron sus abs de acero, fruto de horas de entrenamiento con su novio y rutinas de baile.

Su belleza se vio destacada con delineador negro en el contorno de los ojos, labial rojizo y ligero blush rosado; su cabello rubio se lució con flequillo y mechones ondulados.

En tanto, Asghari lució sus bíceps con una camisa sin manga blanca.

“Feliz cumpleaños a mí”, escribió en la primera publicación junto a varios emojis festivos.

En la segunda publicación sólo presumió las muestras de cariño de su novio.

Miles de seguidores le desearon feliz cumpleaños en ambas publicaciones, incluidos sus más fieles fanáticos y amigos de la industria.

Mariah Carey fue una de las primeras en dejar su mensaje de cumpleaños diciendo “Feliz cumpleaños preciosa. Te amo”.

Otros seguidores le dejaron comentarios expresándole preocupación por la forma en que posa con Sam en la primera imagen, éste con una mano en la nuca de Britney y la otra debajo de la barbilla.

“Esto me hace sentir incómoda, espero que estés bien”, “Me preocupa la colocación de sus manos”, “Sus manos alrededor del cuello, esto es horrible”, ¿En serio? ¡Parece que está a punto de estrangularte! ¡Feliz cumpleaños, pero corre!”, fueron algunas de las muestras de preocupación.

Sus celebraciones comenzaron antes de Acción de Gracias cuando hicieron un viaje a Maui, Hawái a bordo de un jet privado.

La pareja disfrutó de las bellezas naturales de la isla, salieron a bucear, pasearon por los acantilados y asistieron a una cena romántica en Merriman’s fuera del lujoso Kapalua Resort, según reportó People.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí