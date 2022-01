Britney Spears eleva la temperatura en Instagram con minivestido de ‘impacto’

Britney Spears presumió el nuevo look morado que consiguió a través de un video que compartió en Instagram al ritmo de Cyndi Lauper.

La celebridad cambió de color de cabello y peinado, dejando atras su cabello rubio y reemplazándolo con un tono morado lavanda, acomodado de lado con mechones rizados y flequillo de cortina.

Su nueva imagen no fue lo único que presumió ya que en el video se mostró a sí misma frente al espejo luciendo un diminuto y revelador vestido negro “ de $100 dólares” con escote profundo en V y un largo que apenas se abrazó a la parte superior de sus muslos.

Añadió un par de botas largas rojas, múltiples brazaletes, pequeños pendientes a juego, una cadena plateada y su anillo de compromiso.

“Aquí estoy yo con el pelo morado. Estoy aburrida, ¿ok? ¡Muy aburrida, así que mi chica de uñas dijo que lo hiciera! Chica, lo hice pero no estoy segura de que me guste, pero oye, aquí estoy yo con un minivestido de $100 dólares y mis botas”, escribió en el pie de publicación.

Antes de este video, Britney recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto tomada durante una cita romántica en las alturas acompañada de Sam Ashgari, con la ciudad de Los Ángeles detrás de ellos.

En una publicación separada, el bailarín y celebridad fitness compartió una foto de su cita con la frase “El mundo es nuestro, bebé”.

Sus recientes publicaciones se producen en medio de la batalla que enfrenta Britney en contra de su hermana Jamie Lynn.

Según un documento obtenido por TMZ, el abogado de Lynn, Bryan Freedman, está acusando a la ganadora del Grammy por “movilizar a sus fans” en contra de su clienta y criticó al abogado de Britney por “no leer” el libro recién lanzado Cosas que debería haber dicho antes de enviar un cese y desistimiento sobre “afirmaciones despectivas” hechas en el escrito.

Recientemente la intérprete de Toxic y su equipo legal le ordenaron a Lynn que dejara de hablar de ella y de colgarse de su fama para promocionar su nuevo libro autobiográfico.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fanáticos se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, señala un escrito legal enviado a Lynn.

Esta no ha sido la única y reciente polémica que ha protagonizado Britney luego de haber obtenido su libertad.

De acuerdo con un reciente reporte hecho por el abogado Mathew Rosengart, Britney tiene la intención de acusar a su padre, Jamie Spears, de conducta criminal tras descubrir un dispositivo de grabación en la habitación de la cantante.

“Hay una conducta significativa, increíble y potencialmente criminal por parte del señor Spears”, denunció Rosengart ante un tribunal de Los Ángeles.

Como respuesta, los abogados de Jamie señalaron que dichas afirmaciones eran “evidentemente falsas y sacadas de contexto”.

