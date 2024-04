La cantante Britney Spears decidió sacar sus mejores pasos y deslumbró a sus 42 millones de seguidores con un baile en bikini negro.

La intérprete de Toxic posó frente a la cámara y comenzó a bailar la popular canción de reguetón “Despacito”, de Daddy Yankee y Luis Fonsi.

Britney Spears también presumió su figura ataviada con un espectacular bikini negro. La parte de abajo tenía un estampado animal print en los colores amarillo y azul. También llevó unas mangas superpuestas a juego. Usó botas negras y, como accesorio, una gargantilla.

La Princesa del Pop tituló su video “Sobre anoche” y sumó más de 300 mil reacciones. Dejó suelta su cabellera rubia y maquilló sus ojos con su característico delineador negro para profundizar su mirada.

Britney Spears dijo a sus seguidores que aún es muy “débil” para compartir fotos atrevidas en redes sociales y aseguró que está entrando en una nueva “dimensión espiritual”. Compartió que leyó El poder transformador del ayuno: el camino hacia el rejuvenecimiento espiritual, físico y emocional de Stephen Harrod Buhner.

"Puede hacerte sentir débil durante unos días, pero luego obtienes un efecto natural debido a todas las toxinas que se liberan. De hecho, me siento un poco pequeña y débil como para siquiera pensar en fotografiarme para Instagram”.

“Pero, sinceramente, me gusta esta dimensión espiritual en la que estoy... Creo que todos tenemos nuestro nivel de oración. Creo que he experimentado niveles bastante bajos, pero también los niveles más altos. ¡Es purificación en su máxima expresión y entrar en tu cuerpo y mente para encontrar tu estado de conciencia más iluminado parece tan radical!”, dijo.

Hace unas semanas, Britney Spears reveló que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente es feliz siendo una "escritora fantasma".

"Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", señaló la cantante.

Los últimos años, Britney Spears ha estado rodeada de atención mediática por la tutela que su padre Jamie ejercía sobre ella. Después, se casó y se divorció. En 2022, cantó junto a Elton John la canción Hold Me Closer y en 2023 lanzó Mind Your Business junto a Will. i. am.