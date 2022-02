Britney Spears presume rutina de ejercicio con video en crop top y minishort

Britney Spears recurrió a sus redes sociales para compartir un video en el que presume su rutina de ejercicio ataviada con un diminuto conjunto deportivo que resaltó su tonificada figura.

La cantante, de 40 años, compartió un video en el que se lució bailando y haciendo varios ejercicios de acondicionamiento físico centrados en la flexibilidad, peso y resistencia dentro de su gimnasio y en los jardines de su casa, ubicada en Thousand Oaks, Los Ángeles.

Hizo alarde de sus abs de acero y tonificados brazos con un crop top deportivo amarillo brillante con orillas y tirantes negros, a juego con un minishort negro de corte bajo.

Añadió un par de tenis grisáceos, gafas solares oscuras de tipo aviador, brazaletes de colores y el llamativo anillo de compromiso que le entregó Sam Ashgari a finales de 2021.

Su rostro lució bajo un estilo natural, con ligero maquillaje que le dio efecto de piel de porcelana y labial nude; su cabello rubio se lució atado en una cola de caballo alta. Hace unos días presumió su cambio de look con el cabello teñido de morado, pero al parecer está regresando gradualmente a su tono claro.

“¡Precaución amarilla! Aquí voy”, escribió bajo el video con casi 3 millones de reproducciones.

Su reciente actualización de Instagram sucede después de compartir un video, al parecer dirigido a su hermana Jamie Lyn Spears, sobre las personas “mentirosas” que le rodean.

Tras las primeras promociones del libro Things I Should Have Said, Britney y Jamie han protagonizado varias polémicas, principalmente por parte de Jamie que aprovechó la fama de la cantante de 40 años y el reciente término de su tutela para que tenga éxito.

La celebridad compartió un clip de sí misma bailando al ritmo de Bad Liar, canción de Selena Gomez, lanzando al mismo tiempo una indirecta a Lynn por mentir en su libro sobre la relación familiar que tuvieron y su convivencia durante la tutela de más de 13 años.

“Yo y la canción Bad Liar. ¿Qué tan apropiado es eso?”, escribió bajo la publicación.

En los comentarios, los fanáticos escribieron que era un mensaje para su hermana y le expresaron su apoyo en medio del nuevo drama. “Sus mentiras están siendo expuestas, no te preocupes. Te creemos a ti y sólo a ti”, escribió un usuario.

Otros fans se emocionaron por la canción y desearon que ambas celebridades trabajen en una colaboración. “Creo que es seguro decir que necesitamos un dúo BritneyXSelena. ¿Me equivoco?”, fueron algunos mensajes que recibió.

En otra publicación, Britney llamó a su hermana “escocia” tras publicarse que el libro Things I Should Have Said se convirtió en uno de los libros más vendidos en las últimas semanas tan sólo en Estados Unidos, además sugirió que Lynn debería someterse a un detector de mentiras “para que todas esas masas de personas vean sus mentiras”.

“¿Superventas nacionales? Duh... El momento de su libro fue increíble, Jamie Lynn, ¡especialmente sabiendo que el mundo entero no tenía idea de lo que realmente me habían hecho! Toda mi familia, incluyéndote a ti, están diciendo que no lo sabías”, agregó en la publicación hecha en Instagram y eliminada minutos después.

