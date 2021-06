Britney Spears se luce con diminuto bikini rojo durante vacaciones en Maui

Después de la batalla legal que estuvo enfrentando en días pasados por su custodia, Britney Spears viajó a Hawái para relajarse y pasar algunos días de tranquilidad con su novio Sam Asghari.

En redes sociales ha estado compartiendo detalles de su escapada vacacional a las playas de Maui, Hawái a través de clips cortos con los que presumió idílicos paisajes y en los que se mostró divertida.

La cantante de 39 años se dirigió a su cuenta de Instagram para presumir sus vacaciones, pero también para hacer alarde de su trabajada silueta con un diminuto traje de baño en color rojo.

El look constó de un sostén de triángulo con cuello halter, llamativo escote y un bikini de corte bajo; añadió gafas solares de tipo aviador.

Su rostro se mostró relajado, con escaso maquillaje en tonos bronceados, mientras que su cabellera rubia la dejó a la vista con una cola de caballo alta.

Algunas imágenes del video fueron tomadas desde el balcón de su lujoso hotel, mientras que otras fueron tomadas en la playa, en donde ella lució cubrebocas azul y un sombrero de palma mientras jugueteaba con la arena.

“Bueno, maldita sea. ¡Lo hice de nuevo! Maui parte 2. Aunque este metraje es más actual… ¡de ayer! Estoy conduciendo el auto más barato conocido por la humanidad, pero es bastante divertido. Me gusta el sonido del océano por la noche y me gusta escuchar a la gente reír desde mi balcón. ¡Hay una unión aquí y es interminable! Aquí estoy yo jugando en la arena y haciendo ángeles en la arena del océano. Más por venir, más para compartir, más para soñar, más para esperar y mucho más para orar”, escribió en el pie de publicación.

En una publicación previa, Britney compartió los primeros detalles de su viaje, desde que llegó al resort de lujo, paseos por carretera, días de piscina con Sam y sus imprescindibles sesiones de baile.

Los paparazzis la captaron en su balcón relajándose y tomándose selfies con Asghari.

Su reciente viaje a Maui se produce después de que compadeciera ante el tribunal para testificar contra su padre Jamie en medio de la batalla legal por su tutela.

En su testimonio, la cantante reveló que su padre la tiene demasiado controlada hasta el punto de decidir su anticoncepción, evitar que se vuelva a casar y dañarla mental y emocionalmente hasta el punto de sentirse “como si quisiera morir”.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que en este momento de la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé. Tengo un DIU dentro de mí en este momento, así que no me quedo embarazada”, reveló por primera vez la cantante ante la corte.

“Quería sacarme el DIU para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico porque no quieren que tenga más hijos”, añadió.

Asimismo, se sabe que su padre tiene un control casi completo de su vida junto a una fortuna de más de $60 millones de dólares que se han generado en los últimos 13 años, tiempo en que la celebridad ha estado bajo la custodia de su padre.

Más adelante en su testimonio dijo que se le obliga ir a un terapeuta y en caso de que se niegue, le dan algunos castigos, en este caso pudieron haberle prohibido viajar a Maui de vacaciones.

