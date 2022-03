Britney Spears sorprende con minivestido de escote de infarto

Britney Spears presumió su trabajada figura y talento frente a las cámaras con un video que compartió en redes sociales, grabado desde su lujosa mansión en Thousand Oaks.

La cantante se dirigió a su cuenta de Instagram para presumir un elegante y atrevido minivestido de lentejuelas rojo, el cual contó con mangas largas y un amplio escote de tipo square que ayudaron a destacar sus atributos y belleza.

Agregó un par de zapatillas marrones de tacón de aguja, así como un medallón azul con bordes plateados y pequeños pendientes colgantes de oro.

Lució su belleza con una apariencia natural, sólo maquillada con delineador negro; su cabello se mostró peinado en voluminosos mechones rubios acomodados de lado.

El video fue grabado en la sala de su lujosa casa decorada con piso de mármol, elegantes pilares y muebles grisáceos.

Más adelante en el video presumió otros looks con los que enmarcó su vientre marcado como un crop top blanco y pantalones de cintura baja, un minivestido de lentejuelas rosa y un blazer blanco que usó sin pantalón.

En una de las imágenes posó con su cachorro en brazos. Britney se lució alegre y relajada contoneando sus caderas y posando como si estuviera en pleno desfile de modas.

El video fue reproducido más de 1.3 millones de veces al instante de ser compartido.

Su publicación en Instagram sucedió después de revelarse que la cantante de Toxic podría estar trabajando en nueva música después del lanzamiento de su último álbum Glory hace seis años.

Una fuente le dijo a The Sun que la celebridad, de 40 años, no se presiona para lanzar nuevos proyectos de forma inmediata, pero está considerando hacerlo pronto.

“Varias personas con las que se siente cómoda trabajando ha sido contactadas y les preguntaron si les gustaría trabajar en música con Britney nuevamente y todos parecen estar muy interesados en participar”, reveló la fuente.

El insider dijo que Britney ama cantar y subirse a los escenarios y que esta nueva etapa podría ayudarla a seguir avanzando con su carrera totalmente libre.

En lo que trabaja en nueva música, la intérprete de Oops!... I Did It Again se encuentra disfrutando de unas largas vacaciones y románticos viajes con su prometido Sam Ashgari.

Recientemente la pareja de celebridades regresó de unas merecidas vacaciones de lujo en Maui, Hawái. Fue en este destino que Britney encontró un perro que le conquistó el corazón, por lo que lo adoptó y llevó consigo a California.

En una publicación hecha en Instagram, Britney dijo que encontró a su mascota de ocho meses llamado Sawyer durante sus recientes vacaciones y desde entonces no se ha separado de él.

“Encontré a Sawyer en Maui, un regalo de Dios. Literalmente me abrazó tan fuerte cuando lo abracé que literalmente no podía dejar el lugar. Sawyer me hizo sentir más amada en nueve segundos que nunca”, dijo.

MA

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí