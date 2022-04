Britney Spears y la ‘belfie’ en bikini con la que encendió las redes sociales

Britney Spears disfruta de su total libertad utilizando las redes sociales para compartir fotos de sí misma bastante reveladoras y a veces con mínimas pizcas de censura.

Oops, she did it again! Recientemente recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que se muestra nadando en la piscina que tiene en su lujosa mansión de Thousand Oaks, California.

En la foto, misma que superó los 370 mil likes en segundos, la cantante de Toxic posó nadando apenas ataviada sólo con un pequeño bikini amarillo canario, sin sostén u otra prenda que pudiera cubrir su impresionante figura.

Posó de espaldas sumergiéndose en el agua, con su cabellera rubia atada en una cola de caballo alta. “Digan hola a mi trasero”, escribió en el pie de foto.

De inmediato sus fanáticos expresaron mensajes de apoyo y cariño, hubo quienes quedaron conquistados por su atrevida instantánea. “Estás disfrutando de tu libertad como debes, qué bueno verte tan feliz”, escribió un usuario, mientras otro dijo: “¡Qué increíbles músculos en la espalda!”.

Antes de su ardiente foto, Britney compartió un video en el que hace alarde de su tonificada figura mientras muestra su rutina de ejercicio y algunos pasos de baile.

La celebridad, de 40 años, compartió un clip grabado durante sus vacaciones en Maui, Hawái en el que se muestra ejercitándose con un crop top rojo y short biker negro, dentro de un gimnasio equipado antes de salir a la playa.

“Calentando motores en Maui. Literalmente sonriendo y resplandeciente. Cuando vengo aquí y hago ejercicio, es lo mejor de mi vida. Tienes que entender que estoy emocionada de estar afuera de mi casa así que me encanta bailar en el gimnasio”, escribió en la leyenda.

Las recientes actualizaciones que ha hecho en redes sociales se produce después de que criticara a su exnovio Justin Timberlake y a su madre Lynne por abandonarla “cuando más los necesitaba” y por aprovecharse de su fama para sacarle provecho.

La princesa del pop escribió en una publicación ahora borrada: “Jesús me llamó anoche, ¿y saben qué me dijo? ‘Querida niña, tu madre se aprovechó de ti sacando un libro en el momento en el que más la necesitabas, lo hizo por fama y atención.Y tu exnovio hizo exactamente lo mismo. Se aprovechó de ti en su primer álbum afirmando que fuiste una rastrera’”.

Con el mensaje, la estrella hizo referencia al libro que sacó su madre un año después de su colapso público, Through The Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, donde Lynne habló sobre su hija, los problemas que enfrentaba y el costo de la fama.

Por su parte, hizo alusión a las acciones de Justin cuando lanzó su primer álbum Justified, donde él se refirió a Britney como una rompecorazones y la culpable de su rompimiento. De hecho las canciones sugirieron que Britney había engañado a Timberlake.

El año pasado Justin pidió perdón públicamente por los tratos a Britney y por incluirla en una narrativa “que propicia la misoginia”.

MA

