Brooke Shields se mete a la piscina y conquista con traje de baño a los 57 años

La actriz Brooke Shields deslumbró en su cuenta de Instagram al lucir su figura torneada ataviada con un traje de baño strapless en color vino.

La estrella de 57 años se metió en una piscina con agua helada y poco profunda, en una tradición de Día de Acción de Gracias que lleva a cabo cada año. “La tradición de Thanksgiving continúa”, escribió.

Se recogió el cabello castaño oscuro en un moño apretado y gafas de sol para su chapuzón helado y sumó más de 15 mil reacciones.

Durante la década de los 80, Brooke Shields fue toda una covergirl. Apareció en la portada de Vogue cuando sólo tenía 14 años. También protagonizó una exitosa campaña para Calvin Klein y saltó a la fama por su protagónico en La Laguna Azul.

Ser famosa a una temprana edad hizo que fuera más difícil ser aceptada en la escuela, pues sus compañeros no se acercaban a ella creyendo que tenía más beneficios por parte de los profesores.

Recientemente, la estrella declaró que durante su adolescencia tuvo que pasar por varias entrevistas incómodas. Tenía 15 años cuando fue entrevistada por Barbara Walters y constantemente le hizo comentarios inapropiados como que estaba perdiendo su infancia, la cuestionó sobre su peso y el abuso de sustancias de su madre.

“Me preguntó cuáles eran mis medidas y me pidió que me pusiera de pie. Pensé que no estaba bien, pero simplemente me comporté y sonreí y me sentí abusada de muchas maneras”, contó.