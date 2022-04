Bruce Willis. ¿Quiénes son su esposa e hijas del actor?

Bruce Willis ha sido por años un ícono de las películas de acción de Hollywood, una de las celebridades con mayor influencia y poder, así como uno de los actores mejores pagados de toda la industria.

Recientemente comenzó a acaparar la atención mediática luego de que se revelara que se retiraría de la actuación por el diagnóstico médico afasia que recibió, enfermedad que provoca la pérdida parcial de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje escrito o hablado.

Tras la noticia, su familia le ha expresado su apoyo, incluso fueron sus hijas quienes compartieron el diagnóstico en redes sociales, así como su exesposa, Demi Moore y su actual esposa Emma Heming.

¿Quién es la familia de Bruce Willis?

La leyenda del cine comparte tres de sus hijas adultas con Demi Moore, con quien estuvo casado entre 1987 y 2000: Rumer, Tallulah y Scout. Por su parte tiene dos hijas con su actual esposa, Emma, con quien lleva casado desde 2009: Mabel Ray y Evelyn Penn.

Si bien el actor formó dos familias, ambas son bastante unidas y normalmente tienen reuniones, celebran los cumpleaños juntas, salen de vacaciones juntas, incluso durante los primeros cierres de la pandemia estuvieron en la misma casa compartiendo tiempo y cuidándose.

Rumer Willis, 33 años

Rumer siguió los pasos de sus padres al incursionar en la actuación, con producciones de renombre que incluyen títulos como Once Upon a Time in Hollywood, Now and Then, House Bunny y Striptease, junto a su madre.

Tallulah LaRue Willis, 28 años

Es la hija más chica de la expareja. A diferencia de Rumer, Tallulah tiene un bajo perfil en el mundo hollywoodense y en cambio se dedica al diseño de moda y es defensora de la salud mental. Asimismo, es dueña de su propia marca de ropa llamada Wyllis.

Cuando era niña tuvo actuaciones intermitentes en películas como The Scarlet Letter, The Whole Nine Yards, Bandits y The Whole Ten Yards, todas ellas junto a Demi.

Es la primera hija de Bruce y Willis en llegar al altar; recientemente se comprometió con el cineasta Dillon Buss.

Scout Belle Willis, 30 años

Si bien incursionó en varias películas a lado de sus dos padres, Scout se ha inclinado más por la música con su propia banda y como compositora y se ha enfocado en la actuación teatral.

Evelyn Penn Willis, 7 años

Al igual que sus hermanas y madre, la pequeña de las Willis está interesada en la moda a sus 7 años, así como en la pintura y arte en general.

Emma normalmente comparte fotos de Evelyn jugando y compartiendo tiempo con su hermana Mabel.

Mabel Ray Willis, 9 años

Es la hija mayor de Bruce y Emma. Es común verla en fotos compartidas por su madre en redes sociales compartiendo tiempo con sus hermanas mayores y vacacionando con sus padres.

Demi Moore, 59 años

La estrella y Bruce Willis se casaron en 1987, tres años después de que ella se divorciara de su primer esposo Freddy Moore.

Durante su boom en la década de los 90, Moore se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood y la primera en recibir más de $82 millones de dólares por película que protagonizaba.

Luego de tener a sus tres hijas y mantener un matrimonio mediático y querido por 13 años, la pareja se divorció y desde entonces han permanecido en buenos términos hasta el momento.

Emma Heming Willis, 43 años

Su actual pareja es una modelo y actriz británica con quien se casó en 2009 en una exclusiva y lujosa boda celebrada en Turcas y Caicos.

Durante su carrera como modelo ha sido imagen de marcas de alto perfil como Paco Rabanne, Christian Dior, John Galliano, Victoria’s Secret, Valentino, Ralph Lauren y Thierry Mugler.

Por su parte, ha destacado en la actuación con papeles en Seduciendo a un extraño, Red 2 y The Comebacks, aunque esta parte de su carrera no ha sido tan exitosa y larga como la de modelo.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí