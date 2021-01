Bruce Willis se niega a usar cubrebocas en farmacia de California

El actor Bruce Willis se negó a usar cubrebocas al acudir a una farmacia de Los Ángeles, uno de los condados más impactados por el Covid-19 en California.

Personas que se encontraban en la farmacia Rite Aid contaron al medio Page Six que el protagonista de Duro de Matar portaba un pañuelo atado a su cuello. Sin embargo, nunca se lo colocó sobre el rostro ni usó un cubrebocas para cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19.

Willis, de 65 años de edad, ingresó al establecimiento sin cubrebocas y salió del lugar sin comprar ningún producto, luego de que un empleado se lo solicitó.

En la imagen compartida por Page Six se observa a Bruce Willis frente a uno de los anaqueles de la farmacia, usando un pantalón de mezclilla, una playera blanca con rayas negras y una chamarra de cuero.

El exesposo de Demi Moore usó una gorra negra y un pañuelo en tonalidades grises, pero no cubrió su rostro de ninguna forma.

La imagen de Bruce Willis sin cubrebocas se difundió en redes sociales y desencadenó críticas por no acatar las medidas obligatorias en California y recomendadas por los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar la propagación del Covid-19.

Bro Bruce Willis you trippin just use what’s around your neck as a mask it’s not that hardpic.twitter.com/yPFEmPuMZ6