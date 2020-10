Canadá reanuda permisos de viaje para familiares de residentes

El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) informó que reanudó los trámites de permisos de viaje para "familiares extendidos" de residentes permanentes y ciudadanos.

La frontera de Canadá se mantiene cerrada debido a la pandemia de Covid-19, pero el gobierno ha emitido algunas modificaciones a sus reglas para permitir el acceso de algunos extranjeros.

A partir del 8 de junio pasado se avaló que los familiares directos de residentes y ciudadanos pudieran ingresar a Canadá, si eran elegibles. Sin embargo, sólo incluía a hijos dependientes, nietos, padres, tutores o cónyuges.

Tres meses después, el gobierno informó que los permisos se extenderán para familiares como abuelos, hermanos e hijos adultos. También podrán acceder parejas que han mantenido una relación por más de un año de manera exclusiva y sus hijos dependientes.

Sin embargo, el IRCC recordó a los solicitantes que no deberían hacer planes de viaje hasta cumplir con todos los requisitos y obtener todos las autorizaciones necesarias, para no realizar un gasto en vano.

Asimismo, la dependencia señaló que al llegar a Canadá, todos los viajeros deben tener un plan de cuarentena, en caso de que las autoridades ordenen un aislamiento de 14 días.

Extended family members of Canadian citizens and Canadian permanent residents can now seek permission to travel to Canada. This includes people in a long-term exclusive dating relationship and their dependent children, adult children, grandchildren, siblings and grandparents. pic.twitter.com/xifDbdKuh8