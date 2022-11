Candice Swanepoel, modelo de Victoria’s Secret, se luce con pequeño bikini en sesión

Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una sesión fotográfica para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de trajes de baño llamada Topic of C.

La cuenta de Instagram de la marca compartió varias tomas de la sesión, incluida una foto en la que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas color negro, compuesto por un sostén de triángulo con broche delantero y escote en V.

Agregó un bikini de cintura baja con argollas en los costados. Casi toda la nueva colección de prendas presentan accesorios similares a estos círculos, incluidos los vestidos, monokinis y los bodysuits.

Estas prendas también han sido modeladas por la celebridad de las pasarelas; en el Instagram de Topic of C se muestran varios diseños que bikinis y otras pequeñas prendas confeccionadas de forma “ecológica”.

Presumió su belleza con maquillaje y estilo sencillo, pero glamuroso, con varios anillos boho chic de su marca socia Jacquie Aiche y un par de pendientes de oro circulares.

Mostró su melena rubia alborotada entre sus dedos con mechones rizados. Por su parte, la estrella de las pasarelas, de 34 años, hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, cejas remarcadas y blush bronceado.

Al igual que el resto de sesiones de la reciente campaña, esta fotografía fue tomada bajo un estilo vintage, con colores dorados y un ambiente de verano en el Mediterráneo.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la celebridad dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.

Pausando un poco sus numerosos compromisos laborales y la constante atención que le da a las campañas publicitarias y lanzamientos de ropa, la top model se tomó el tiempo para apoyar a Brasil durante el Mundial de Qatar. El equipo ganó su partido debut 2 a 0 contra Serbia.

La celebridad compartió una story apoyando al equipo ataviada con un jersey del equipo nacional y la bandera en la espalda. Cabe resaltar que ella no es brasileña, sino sudafricana, pero mostró apoyo a todos sus conocidos y amigos.

La selección sudafricana no logró calificar para la Copa del Mundo, pero eso no le impidió a Candice unirse a la fiebre del futbol.

MA