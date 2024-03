El artista urbano puertorriqueño Alejandro Mosqueda Paz, conocido como Almightly, aseguró este miércoles en redes sociales que "no está desaparecido" sino "en el monte buscando a Dios", pero la Policía dijo a EFE que "continúa trabajando en su búsqueda".

La madre del cantante fue quien primero alertó en su cuenta de Instagram de que hacía dos días que desconocía el paradero de hijo y reportó su desaparición ante la Policía.

"Si lo han visto, por favor avisen", solicitó a primera hora del miércoles la progenitora del artista.

Horas después y en medio del revuelo causado, Almightly dijo en un video difundido en redes sociales que se encuentra en el Monte Horeb, un reconocido lugar de oración en el municipio de Vega Alta.

"Yo no estoy desaparecido, a mí me dijeron que me fuera de casa y yo me fui de mi casa. Estaban usando intimidación, amenazas, y yo no estoy para eso, estoy buscando de Dios y me fui para el monte , le dije a mis familiares que yo quería ir al monte, los invité a que se fueran conmigo al monte y no quisieron ir", señaló el reguetonero.

"Me tuve que ir por mi cuenta para el monte, así que estamos por ahí, me cortaron también el internet, ¿Cómo voy a comunicarme? Aparecieron unas personas que me prestaron su teléfono y estoy haciendo este video", añadió.

El cantante sentenció: "No estoy desaparecido, estoy en el monte buscando a Dios".

Por su parte, la Policía de Puerto Rico aseguró a EFE que "él dijo en redes sociales que estaba bien y estaba orando", pero que los uniformados no han dado con su paradero y continúan con su búsqueda.

Nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, Almighty es una de las voces pioneras del género del trap latino y fue ingresado en febrero de 2021 en una institución psiquiátrica.

Durante sus primeros cuatro años de carrera, publicó un disco, 'La Bestia', y participó en temas, en su mayoría remezclas, con algunos de los artistas destacados de la música urbana como Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin, Cosculluela, Farruko, Ozuna, Anuel AA, Jhay Cortez y Myke Towers. EFE