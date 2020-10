Captan a Hailey Bieber en consultorio entre rumores de embarazo

La modelo Hailey Bieber fue captada al visitar un consultorio médico de Beverly Hills, en California, mientras se rumora que está embarazada de su primer hijo con el cantante Justin Bieber.

La socialité acudió al doctor con un atuendo casual, compuesto por un top blanco y unos shorts del mismo color, ajustados a sus piernas tonificadas. Asimismo, utilizó una chamarra clara oversized.

Hailey complementó su look con unos tenis Nike de color rojo con detalles rojos y agujetas negras.

Foto: Grosby Group

Como accesorios, la joven de 23 años utilizó una cartera blanca, una serie de collares dorados y unos pequeños aretes del mismo tono que se pudieron ver gracias a que recogió su cabellera rubia en un chongo.

Para cumplir con las medidas sanitarias del estado de California, Hailey Baldwin también usó un cubrebocas azul con bordes blancos.

La hija de Stephen Baldwin acaba de regresar de una rápida visita a Italia para acudir a la Semana de la Moda de Milán con su amiga Kendall Jenner.

Hailey Bieber modeló frente espectaculares de su propia fotografía para promocionar un perfume de la firma Versace.



Sin embargo, la estancia de la socialité fue breve y luego regresó a California para celebrar su aniversario de bodas junto a Justin Bieber.

La pareja de conoció en 2009 en un concierto del cantante canadiense, mientras él mantenía una relación intermitente con Selena Gómez. No obstante, Justin dio por terminado todo vínculo con la intérprete de Same Old Love antes de casarse.

