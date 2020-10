Captan a Katy Perry en paseo por Los Ángeles tras dar a luz

La cantante Katy Perry fue captada por los paparazzis mientras paseaba a su perro Nugget cerca de su casa en Los Ángeles, luego de dar a luz a su primera hija con Orlando Bloom.

Para su recorrido, la celebridad optó por un look cómodo compuesto por unos pantalones deportivos holgados, de color azul desteñido, y una sudadera azul claro con un top negro debajo.

Perry completó su outfit con unas sandalias de plástico, azul con rayas blancas, de la marca Adidas, así como con una gorra azul cielo con la imagen de Mickey Mouse bordada y unas arracadas de oro.



Foto: Grosby Group

La intérprete de The one that got away lució su belleza al natural al no utilizar maquillaje en el rostro, y también peinó su cabello platinado en una coleta baja.

Katy Perry, de 36 años, dejó que su perro Nugget explorara el terreno cerca de su residencia en Los Ángeles, mientras ella platicaba con un vecino.

Esta semana los paparazzis también captaron al actor Orlando Bloom en la joyería Daniel Gibbings de Santa Bárbara, lo que provocó especulaciones sobre si le regalaría a Katy una joya de cumpleaños o compraría los anillos de boda.

La pareja se comprometió en el Día de San Valentín de 2019, pero se suspendió la boda por la pandemia de Covid-19 y luego, los novios decidieron posponerla hasta el nacimiento de su hija.

En una entrevista para Ellen DeGeneres, Bloom reveló que su hija Daisy Dove se parece a él pero tiene los ojos azules de la estrella del pop.

La pareja de celebridades anunció el 27 de agosto el nacimiento de su bebé a través de un comunicado a la UNICEF y con una fotografía en blanco y negro de las manos de Katy Perry, Orlando Bloom y la pequeña Daisy.

Mira en la galería de arriba más fotos de Katy Perry.

