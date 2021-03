Captan a Kristen Stewart como Diana de Gales en Alemania

Kristen Stewart fue captada por los paparazzis en medio de las grabaciones de la nueva película Spencer que sigue la vida de la princesa Diana durante su separación del príncipe Charles.

La actriz estadounidense fue fotografiada en Dülmen, Alemania mientras lucía como una Diana madura, pero con una imagen triste y cansada que caminaba reflexiva a través de los jardínes de Scholss Marquardt en Potsdam, mientras las cámaras la seguían.

Se lució ataviada en un elegante abrigo rosa pálido con beige, un suéter de cuello alto, pantalones negros y botines a juego.

Su cabello se mostró en un voluminoso bob rubio, con el rostro apenas maquillado en tonalidades claras y pendientes a juego.

Mientras ella actuaba, su equipo de trabajo se movía en los alrededores siguiendo las reglas de sanidad, con sus respectivos cubrebocas, las cuales son necesarias dentro y fuera de los sets de grabación.

Foto: The Grosby Group

Estas son de las pocas imágenes que se han filtrado de la estadounidense como Diana durante la grabación.

Con anterioridad se había lanzado un adelanto en la que se mostró con un sombrero y malla negro, un abrigo rojo a juego con un top de cuello alto y moño estilo preppy también negro.

En otra fotografía revelada se mostró a la estrella de Crepúsculo con un look similar a los de Lady Di, con un abrigo de cuadros escoceses rojos y verdes, un suéter beige y gafas solares cuadradas.

Spencer sigue un fin de semana en la vida de la princesa Diana previo a su separación de 15 años con el heredero al trono británico, Charles.

El filme está dirigido por el chileno Pablo Larraín y el guión escrito por Steven Kight, guionista de Peaky Blinders.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt