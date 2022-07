Captan a Tristan Thompson con desconocida antes tener a su bebé con Khloé Kardashian

En medio de la noticia sobre el nacimiento de su nuevo bebé, el segundo con Khloé Kardashian, Tristan Thompson fue captado vacacionando en Mykonos con una misteriosa mujer.

Al parecer la estrella de la NBA está repitiendo la misma historia de cuando engañó a Kardashian con un par de mujeres en 2018 poco antes de que naciera su hija True.

Y es que fue captado en público durante sus vacaciones de verano saliendo de un club nocturno en las costas griegas con una mujer desconocida que, al parecer, conoció esa misma noche.

Los transeúntes lo grabaron tomando de la mano con la mujer mientras caminaba por las aceras del club Bonbonniere a las cinco de la mañana, este fin de semana. El video fue obtenido y difundido por TMZ.

En las imágenes, se mostró al jugador, de 31 años, saliendo del lugar con una llamativa camisa floreada, acompañado de su equipo de seguridad, otros visitantes y una mujer curvilínea ataviada con un ajustado vestido naranja.

Antes de este avistamiento, Tristan fue fotografiado desayunando en su hotel acompañado de varias mujeres y fumando narguile.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian esperan a su nuevo bebé

Tras protagonizar varios escándalos de infidelidad en 2018, 2019 y recientemente otro el año pasado, mismo que incluyó un bebé, Tristan Thompson y Khloé Kardashian están en la espera de su segundo bebé.

Page Six reveló la noticia de que la expareja le dará un hermano a su hija True, de cuatro años.

Supuestamente, el nuevo bebé fue concebido en noviembre pasado a través de una madre sustituta, casi un mes antes de que estallara el escándalo de la nueva infidelidad de Thompson con la entrenadora Maralee Nichols y con la que tuvo a su tercer bebé llamado Theo.

La estrella de la NBA y la millonaria empresaria produjeron tres embriones, una niña y dos niños, que fueron congelados

Horas después de los primeros informes, el representante de la hermana de Kim Kardashian confirmó la noticia solicitando privacidad para la familia.

La nueva integración a la familia había sido deseada desde hace un par de años, cuando Khloé perdonó a Tristan por su infidelidad con Jordyn Woods, pero tardaron en hacerla realidad.

Durante un capítulo, emitido en Keeping Up With The Kardashians en 2020, Kardashian reveló sus planes para concebir un segundo bebé con ayuda de Tristan a través de la donación de esperma.

“Acabo de recibir una llamada del doctor Wong, sabes que estaba congelando mis óvulos. Cuando salí de la cirugía me dijeron que tenía cinco y luego los otros siete que esperaban madurar”, dijo la empresaria en una videollamada con la estrella de la NBA.

“Hoy me dijeron que todos habían madurado y que tengo un total de 12”, añadió. A lo que Tristan contestó “Guau. Estoy abierto a hacer eso. Al final del día, quiero hacer lo que sea que te haga sentir cómoda”.

Y agregó: “Estoy a bordo, así que, sin embargo, puedo ayudar, así que cuando salga en verano podemos hacerlo y partir desde allí”.

La noticia del nuevo miembro de la familia se mantuvo en secreto debido a que Khloé quería mantenerse lejos de los escándalos y las críticas por continuar cerca de Tristan y para evitar que la dañaran mentalmente por sus decisiones con respecto al jugador.