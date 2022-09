Cara Delevingne reaparece en París en medio del drama sobre su salud mental

Cara Delevingne reapareció frente a las cámaras luego de levantar preocupaciones por su salud mental e incluso adicciones.

Fue fotografiada deslumbrante y aparentemente repuesta durante la alfombra roja de Cara Loves Karl Paris, celebrada durante la Semana de la Moda de París.

Hizo alarde de su belleza sin igual y trabajada silueta con un blazer sin pantalón, que contó con escote pronunciado en V, tirantes cruzados al estilo calter por el cuello y un par de botas extra largas hasta los muslos.

La celebridad, de 30 años, lució el atuendo total black perteneciente a la colección que lanzó como homenaje al diseñador Karl Lagerfeld, su diseñador favorito y quien la consideró una de sus principales musas.

Foto: The Grosby Group

Cara lució deslumbrante con labial carmesí, una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a sus rasgos, sombras plateadas y un fino cat eye, mientras su cabello cobrizo se lució peinado con extensiones onduladas.

Posó frente a las cámaras sonriente y relajada, incluso hizo sus características muecas divertidas olvidando sus problemas de salud y luciéndose como toda una top model.

Su reaparición en público sucede después del drama que generó su salud mental y comportamientos erráticos después del festival Burning Man 2022, donde no comió por días, no se bañó y se dejó ver en condiciones preocupantes.

Fue fotografiada nerviosa y totalmente descontrolada sin haberse bañado por días, sin comer y al parecer con efectos de alguna sustancia.

Una fuente le dijo al Daily Mail que no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba abordar un vuelo en el avión privado de Jay-Z, y que se le vio hablando por teléfono desesperada, a veces agachándose suelta del cuerpo y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.

Días después, su amiga Margot Robbie fue vista saliendo de una reunión con Cara, llorando y con una actitud preocupada por la modelo.

Según fuentes cercanas a Cara, su familia está preparando “intervenciones” para ayudarla a sanar.

Cara Delevingne fue, en sus inicios y hasta hace unos años, la top model del momento y una de las más aclamadas en la industria por decenas de marcas de lujo y revistas que querían colaborar con ella debido a su belleza y talento en las pasarelas y frente a las cámaras.

Tuvo sus momentos de gloria entre 2012 y 2013, cuando iba comenzando en el modelaje a los 20 años y cuando comenzó a sumar 15 portadas Vogue, comerciales lucrativos, desfiles de alto perfil como el de Victoria’s Secret y Chanel.

Luego de su gran debut, Cara reveló que no quería ser modelo y que lo que quería hacer en la vida era actuar o convertirse en baterista de una banda de rock.

“Unos años después, me di cuenta de que modelar no era bueno para mí física o emocionalmente y que tendría que probar cosas diferentes. El dinero no lo es todo. Llegas al punto en que dices: 'Oh, he ganado dinero, pero estoy tan profundamente infeliz y solo'”. En otra entrevista dijo: “Modelar no es satisfactorio. ¡No es! Especialmente cuando, la mayor parte del tiempo, no logras que se escuche tu voz. Siempre quise ser actriz. Eso siempre fue algo que supe desde que era una niña”.

MA