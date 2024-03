Este viernes, la princesa de Gales, Kate Middleton , esposa del heredero a la Corona británica, William, anunció que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva", luego de una cirugía abdominal que en su entendido, había salido bien.

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Kate.

Además, partiendo del contexto donde habían surgido muchas especulaciones mediáticas sobre el paradero de la princesa, incluyendo rumores sobre supuestas infidelidades y peleas, también se han tratado de duros meses para la familia real.

Por su parte, el rey británico Carlos III dijo el mismo día sentirse "muy orgulloso" de su nuera, la princesa de Gales, por "su valentía al hablar como lo hizo" sobre su diagnóstico de cáncer.

El monarca, que también padece un cáncer, permanece en estrecho contacto con su "querida nuera", señala un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, residencia de la familia real.