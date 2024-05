Cazzu, una de las artistas más representativas del trap argentino, regresó a los escenarios tras pasar meses alejada desde el anuncio de su embarazo en abril de 2023.

Julieta Cazzuchelli, pasó más de un año sin presentarse en un auditorio desde el nacimiento de Inti, hija que tuvo con el cantante mexicano Christian Nodal. Sin embargo, sorprendió a sus fans al entrar al concierto de Luck Ra con un auténtico cabello largo.

Con los reflectores sobre la tarima, ‘La Jefa’ ingresó al Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, para entonar “Me muero porque un día”, la nueva canción del cantante argentino de 25 años.

En redes sociales, los videos adquirieron popularidad con rapidez y algunos usuarios que se autodefinen como fans de la intérprete, señalaron comentarios de apoyo por su regreso.

¿Cómo se vistió Cazzu para su regreso?

Además de su voz y sus canciones, la cantante argentina fue aclamada por sus seguidores por mostrar un cuerpo tonificado después de su embarazo, además de un vestuario negro con la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre su top.

“Luce hermosa”, “Volvió la reina”, "El regreso que más esperé en mi vida”, “Qué bonito cuerpo tiene Cazzu”, comentaron.

Con unas botas largas, una falda abierta y el cabello largo, “La Jefa” compartió algunas de las fotografías del momento en sus redes sociales, donde recibió mensajes de sorpresa por su nueva etapa.

Danna Paola, interprete mexicana, le escribió “Diosota” en la caja de comentarios, mientras que “La Joaqui”, una de las cantantes de reggaetón más famosas de argentina, la alentó a volver a la música.

“Te amo, anoche brillaste tan hermoso, que creo que hablo en nombre de todos cuando digo que ya es hora de que vuelvas a la música”, expresó.

¿Cazzu estuvo a punto de morir?

Crhisitan Nodal, pareja de Cazzuchelli, reveló en una entrevista para el programa Noche de Luz, que la cantante argentina y su hija estuvieron a punto de morir durante el parto por un problema con el cordón umbilical.

“Rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, entonces no se sentían los latidos. Yo tenía la máquina de los latidos ahí y pum pum (bajaron las pulsaciones)”, detalló.

Además, confesó que el momento fue “traumático” y enfatizó que si la situación hubiera empeorado, “no hubiera sido capaz de sobrevivir”.

“Dios, yo no te pido nada, pero por favor no me hagas esto, este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola y pa (finge dispararse en la cabeza), yo no me siento capaz de sobrevivir a esto”, comentó.

¿Cazzu y Nodal se separaron?

Recientemente comenzaron a circular rumores sobre la supuesta separación de Christian Nodal y Cazzu, después de que el cantante mexicano ocultó de Instagram todas las fotografías sobre su relación y no posteó ninguna felicitación sobre el Día de las Madres.

Sin embargo, los rumores se disiparon cuando los seguidores se dieron cuenta que ‘La Jefa’ aún mantiene todas las postales en sus redes sociales.

Como en ocasiones anteriores, la ausencia de fotos en las cuentas de Nodal podrían ser por el anuncio de un nuevo lanzamiento musical.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.