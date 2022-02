Chaney Jones, la doble de Kim Kardashian con la que sale Kanye West

Luego de su mediático y breve romance con la modelo y actriz Julia Fox, Kanye West se ha dejado ver en público con su nueva conquista, Cheney Jones, que parece ser el clon de Kim Kardashian.

Han sido numerosas veces que el rapero y Jones han sido fotografiados junto por los paparazzis, durante paseos por Los Ángeles y recientemente en Miami.

Incluso Ye la invitó a la exclusiva reunión de celebridades para la escucha de Donda 2, el reciente álbum que lanzó a través de su propia plataforma streaming, a la que acudieron Kendall Jenner y Travis Scott.

¿Quién es Chaney Jones?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Jones parece ser una candidata a modelo de redes sociales e influencer de belleza, moda y viajes de lujo, principalmente.

En su cuenta se deja ver visitando algunos destinos playeros y viajando a bordo de yates privados.

No se sabe mucho sobre su vida y trabajos, pero Chaney ha ganado popularidad en las últimas semanas por salir con el multimillonario músico de 44 años y posar frente a los paparazzis con ropa idéntica a la que usa Kim Kardashian.

Tan sólo en su cuenta de Instagram, Jones cuenta con más de 102 mil seguidores, varios miles menos que Julia Fox, pero que prometen multiplicarse en estos días que sale con Kanye.

Según The Sun, la modelo tiene 24 años, 20 menos que Kanye West y 17 años más joven que Kardashian, quien tiene 41.

Foto: The Grosby Group

Chaney Jones y Kim Kardashian

Desde que comenzó a salir con el rapero, Chaney ha presumido un estilo más al estilo Kardashian, con quien comparte un impresionante parecido, tanto en el rostro como en la forma del cuerpo y en el estilo Balenciaga que la expareja de West ha adoptado en el último año.

De hecho, recientemente fue vista con el rapero por las calles de Hollywood y fue confundida con la empresaria quien en realidad se encontraba en Italia para la Semana de la Moda de Milán.

Cuando fue la reunión de Donda 2, los paparazzis la captaron llegando ataviada con un catsuit gris y gafas azules como las que la empresaria usó durante la fiesta de escucha de Donda en Atlanta el año pasado.

Posteriormente fue vista destilando sensualidad en Miami con un traje de baño negro que dejó a la vista sus prominentes curvas; usó gafas de estilo futurista y lució un maquillaje igual que la empresaria de Skims.

Kim Kardashian y Kanye West

La nueva relación del rapero y diseñador de modas sucede en medio de una nueva polémica en torno a su divorcio.

De acuerdo con TMZ, Kim le rogó a un juez para que acelerara el divorcio y la declarara soltera debido a que está “sufriendo angustia emocional” provocada por Kanye West y sus mensajes en redes sociales, principalmente en su contra y en contra de Pete Davidson.

“Deseo mucho divorciarme”, le dijo Kim al juez, pero al parecer el proceso se ha complicado debido a que Kanye no quiere la separación.

"Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la crianza compartida en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional", dice en los nuevos documentos obtenidos por el medio estadounidense.

Y añadió: "Aunque desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no lo hace”.

