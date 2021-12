Charlize Theron impacta con traje de baño en vacaciones en México

La actriz Charlize Theron aprovechó el puente vacacional de Día de Acción de Gracias para salir de viaje con su familia a las paradisíacas playas de México.

Fue captada por paparazzis cuando se divertía entre las olas de Cabo San Lucas. Deslumbró con un traje de baño amarillo strapless con nudo al centro que dejó a la vista la esbelta silueta que posee a los 46 años. Completó su look con lentes de sol.

Foto: Grosby Group

La estrella viajó acompañada de sus hijas August y Jackson. Hace unos años, Charlize Theron anunció que su hija Jackson, de 10 años, es transgénero, por lo que pidió que se dirijan hacia ella como una niña.

En entrevista con Daily Mail, Theron dijo que también pensaba que Jackson era un niño hasta que le comunicó el género con el que se identificaba: “Me miró cuando tenía tres años y dijo: ‘¡No soy un niño!’”, dijo.

“Tengo dos hermosas hijas que, como cualquier madre, quiero protegerlas y verlas prosperar. No me corresponde a mí decidir. Mi trabajo es celebrarlas, amarlas y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser”, agregó.

Charlize Theron está dedicando todo su tiempo a sus hijas después de que en el verano grabó The School for Good and Evil, una película de fantasía que se estrenará en Netflix en 2022.

La estrella es un modelo a seguir por muchas actrices jóvenes en Hollywood y ella sabe que en algún momento tendrá que pasar la estafeta a la nueva generación.

Por ahora, busca derribar los estereotipos en Hollywood al hablar sobre cómo abordará el envejecimiento. “Hay días en los que realmente amo mi rostro y no tengo problemas con las arrugas alrededor de la boca o los ojos. Luego, hay días en los que nos decimos a nosotras mismas: 'Dios mío, tal vez sea hora de hacer un lavado de cara'. Y eso está bien”, dijo en entrevista con Instyle.

“No significa que no quiera envejecer. Cuanto más entendamos que es normal y parte del proceso, más nos quitaremos la presión. Sé amable contigo misma. Toma todos los días y eso es todo”, agregó.

Charlize Theron dice que gran parte de quien es actualmente se lo debe a haber crecido en Sudáfrica, un país con más culturas que cualquier otro lugar del mundo. Eso la hizo más consciente de la diversidad que debe ser abrazada.

