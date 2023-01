Charlotte McKinney 'roba miradas' con espectacular bikini en las Bahamas

La modelo Charlotte McKinney encendió Instagram al publicar una serie de fotografías en bikini durante su estancia en las Bahamas.

La estrella de redes sociales viajó a este paradisíaco destino para recibir el Año Nuevo. Lució su diminuta cintura ataviada con un bikini estampado en colores púrpura, rosa y amarillo. Cubrió un poco de la parte de abajo con un pareo verde.

Charlotte McKinney dejó suelta y ligeramente despeinada su cabellera rubia mientras posó en diferentes ángulos para la cámara. Se encontraba en un jardín.

En otras imágenes de sus vacaciones, se lució en minifalda amarilla, camisa blanca y lentes oscuros.

Charlotte McKinney actuó en la película Baywatch: Guardianes de la Bahía junto a Zac Efron y Dwayne Johnson, pero también ha participado en cintas como La Casa de Huéspedes, La Isla de Fantasía y Joe Dirt 2.

Dejó la escuela a los 17 años, luego de sufrir bullying.

En una entrevista a la revista Ocean Drive confesó: “Las chicas me gritaban y me llamaban p*ta. Iba a fiestas y me arrojaban cerveza en la cabeza, había tanto bullying. Fue horrible ... Es por eso que ahora uso mi plataforma para luchar contra el acoso. Tomo lo que pasé para alzar la voz”.

La modelo, quien fue criticada por su cuerpo, decidió forjar su futuro como modeló y acudió a las agencias de Miami donde no la querían contratar por medir 1.71 metros.

Continuó haciendo sesiones de fotos, conociendo fotógrafos y creando un portafolio que tuvo éxito en redes sociales.

La influencer, nacida en Orlando, se volvió una sensación en Estados Unidos en 2015, luego de protagonizar un comercial de Carls Jr. que se transmitió en el Super Bowl XLIX.

Ahora goza de una gran popularidad y lidera campañas de modelaje para líneas de ropa como Pretty Little Thing, Guess, Lasenza y más.

Foto: Grosby Group

