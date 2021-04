Charlotte McKinney sorprende con tendencia 'bra out' en Los Ángeles

La actriz Charlotte McKinney fue captada por paparazzis mientras salía de una sesión fotográfica en Los Ángeles, ataviada con un conjunto blanco y sumándose a la tendencia bra out.

La estrella de cine y TV presumió su abdomen plano y cintura esbelta al lucir un sostén verde de la marca Parade Triangle combinado con un saco de hombreras, un pantalón a juego y zapatos negros de tacón.

Dejó suelta su cabellera rubia y deslumbró con un maquillaje impecable, compuesto por base, labial nude y pestañas negras.

Foto: Grosby Group

McKinney es la imagen de Parade Triangle. A través de Instagram contó que la marca tiene modelos para todo tipo de cuerpo y su prioridad es la inclusión.

“¡Es por eso que hoy me complace anunciar que #parade lanzó sus BRALETTES! Diseñados para adaptarse realmente a las chicas con pechos grandes, que como sabemos, puede ser una verdadera batalla. Échales un vistazo”, escribió mientras compartió una fotografía de la sesión.

Charlotte McKinney actuó en la película Baywatch: Guardianes de la Bahía junto a Zac Efron y Dwayne Johnson, pero también ha participado en cintas como La Casa de Huéspedes, La Isla de Fantasía y Joe Dirt 2.

Dejó la escuela a los 17 años, luego de sufrir bullying.

En una entrevista a la revista Ocean Drive confesó: “Las chicas me gritaban y me llamaban p*ta. Iba a fiestas y me arrojaban cerveza en la cabeza, había tanto bullying. Fue horrible ... Es por eso que ahora uso mi plataforma para luchar contra el acoso. Tomo lo que pasé para alzar la voz”.

La modelo, quien fue criticada por su cuerpo, decidió forjar su futuro como modeló y acudió a las agencias de Miami donde no la querían contratar por medir 1.71 metros.

Continuó haciendo sesiones de fotos, conociendo fotógrafos y creando un portafolio que tuvo éxito en redes sociales.

La influencer, nacida en Orlando, se volvió una sensación en Estados Unidos en 2015, luego de protagonizar un comercial de Carls Jr. que se transmitió en el Super Bowl XLIX.

Ahora goza de una gran popularidad y lidera campañas de modelaje para líneas de ropa como Pretty Little Thing, Guess, Lasenza y más.

