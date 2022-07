¡Chica dorada! Olivia Culpo presume bikini oro casi imposible de llevar

La modelo Olivia Culpo se cubrió la piel de bronceador y brillantes para modelar un bikini de tiro tan alto que es casi imposible de llevar.

Sorprendió a sus seguidores al posar ataviada con un bikini dorado de detalles fruncidos en el top y cortes triangulares en la parte baja. Le dio un toque ultrafemenino al hacer moños con los cordones que caían sobre su cadera.

El traje de baño pertenece a la nueva colección Oro Bronze de la marca italiana Solo Mio Swim y fue diseñado por Solmaz Saberi. Ejecutó la sesión fotográfica en el patio de su casa en Los Ángeles y sumó 115 mil reacciones.

Los mechones chocolate de su cabello cayeron en marcadas ondas sobre su rostro perfectamente maquillado con base, bronceador, rubor bronce, labial nude, sombras doradas y amplias pestañas negras.

Olivia Culpo confesó hace unas semanas que su principal motivación para hacer ejercicio es lucir fenomenal en bikini. No le gusta hacer rutinas con su novio Christian McCaffrey porque él es jugador de futbol americano y hace ejercicios más intensos.

“Hago ejercicio sólo para poder arreglármelas en bikini. Para él, es sólo un nivel diferente y siempre quiere asegurarse de que mi ejecución sea perfecta y cosas así. Puede ser molesto hasta cierto punto, es muy particular con los entrenamientos”, anotó.

Hace un par de años, dijo a la revista Shape que realiza ejercicios que pueda ejecutar mientras viaja, por lo que constantemente corre, hace sentadillas, flexiones, abdominales y pesas. No obstante, también practica Soul Cycle, pilates y yoga.

Cuando se trata de ejercicio, lo más importante para la modelo es ser constante con los entrenamientos. “Creo que es muy fácil para las personas pasar por fases en las que son realmente intensos con sus entrenamientos y luego los dejan”.

Su objetivo es hacer ejercicio todos los días, incluso cuando tiene una agenda cargada. “Trato de mantenerme activa tanto como puedo haciendo entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad para ser consistente y no me despierto un día y me doy cuenta de que han pasado dos semanas y no he hecho ejercicio”, anota.

Olivia Frances Culpo ganó el certamen de belleza Miss Universo en 2012. La originaria de Rhode Island triunfó primero a nivel estatal y nacional para hacerse con la corona global. Desde entonces, comenzó su carrera como modelo y presentadora.

Mira sus fotografías en la galería superior.