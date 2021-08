Chrissy Teigen destila glamour con crop top en Nueva York

Chrissy Teigen fue captada por los paparazzis en medio de un paseo por calles de Nueva York en compañía de su esposo John Legend y su hija Luna Simone.

La modelo fue fotografiada destilando glamour y elegancia con un lujoso conjunto de tres piezas.

Se lució ataviada con un crop top negro de Calvin Klein que ayudó a destacar sus abs de acero, un pantalón tipo mom azul claro de cintura alta y dobladillo desgastado, así como un blazer de cuadros grises holgado.

Añadió un par de zapatillas de tacón de aguja blancas, un elegante bolso de tipo maletín nregro vintage.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos bronceados, incluido labial marrón y blush color canela. Su cabellera rubia se mostró peinada con raya en medio y mechones ligeramente ondulados. Utilizó un par de broches para decorar sus mechas.

Mantuvo sus accesorios al mínimo, pero sin perder el glamour que la caracteriza, con un par de pequeños pendientes y su anillo de bodas; utilizó gafas solares de diseñador.

Por su parte, el cantante de 42 años se lució más casual durante el paseo familiar con un pantalón blanco con las rodillas rasgadas, una camisa gris con estampados de flores rosas, tenis blancos y un reloj de oro.

La pequeña Luna estuvo combinada con su padre, vistió una blusa con estampado tie dye blanco con rosa, una falda de tul color coral y sandalias a juego.

Más tarde ese día la pareja fue vista en medio de una cita romántica en Manhattan. La modelo y escritora de 35 años fue vista luciendo un minivestido blanco con flecos en el dobladillo.

Añadió un par de sandalias de pvc y un clutch blanco en forma de abanico.

El intérprete de All Of Me combinó su look con el de su esposa al vestir una amisa de botones beige con puntos negros, pantalones blancos y zapatos de gamuza marrón.

Teigen y su familia han estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en la ciudad de Nueva York en los últimos días.

Su viaje se produce días después de que Chrissy revelara que dedicó una página de su próximo libro Cravings: All Together: Recipes To Love a Jack, el hijo que perdió en septiembre del año pasado.

“Para Jack”, subtituló la modelo una de las páginas que compartió en Instagram.

De acuerdo con los informes, el nuevo libro será el tercero de Chrissy enfocado en la cocina.

El lanzamiento viene después de un año difícil para la celebridad desde que perdió a su hijo en septiembre pasado.

A inicios de este año fue señalada en redes sociales como acosadora cibernética luego de que una joven llamada Courtney Stodden la acusó de incitarla a suicidarse a los 16 años en 2011.

La modelo dijo que resolvería los problemas de acoso y las acusaciones, sin embargo, su reputación fue en picada hasta el punto que Macy’s suspendió la venta de su línea de cocina y tuvo que salirse del programa de Netflix Never Have I Ever.

Chrissy se tomó una pausa de las redes sociales ya que estaba recibiendo muchas críticas y mensajes de odio por parte de los defensores de Stodden.

“Hola a todos. Han sido unas semanas muy humillantes”, escribió en un mensaje.

“Sé que he estado callada, y Dios sabe que no quieres escuchar sobre mí, pero quiero que sepas que he estado sentada en un agujero de merecido castigo global, el máximo, siéntate aquí y piensa en lo que has hecho. No ha pasado un día, no ha pasado un sólo momento en el que no haya sentido el peso aplastante del arrepentimiento por las cosas que he dicho en el pasado”.

De acuerdo con los informes Stodden dijo recientemente que no había recibido una disculpa personal por parte de la celebridad aunque ésta le dijo a TMZ que se había puesto en contacto con la supuesta víctima a través de un mensaje.

