Chrissy Teigen se luce con atuendo bralette y lujoso traje en Nueva York

Chrissy Teigen fue captada por los paparazzis haciendo alarde de su figura de impacto y glamuroso estilo mientras salía de su edificio en la ciudad de Nueva York.

La modelo, de 35 años, fue fotografiada destilando elegancia y sensualidad con un llamativo conjunto rojo brillante de Alex Perry, compuesto por un blazer holgado a juego con pantalones de cintura alta y largo hasta el suelo que ayudó a remarcar su trabajado vientre.

Añadió un bralette de Lise Charmel en color morado grisáceo con flores rojas estampadas en lo alto de las copas.

Desfiló por las aceras sobre un par de tacones rojos, usó un clutch rectangular morado con detalles circulares alrededor, discretos anillos de oro y pendientes largos.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos bronceados, incluido labial rojo carmesí y blush color canela. Su cabellera rubia se mostró peinada de lado con mechones ligeramente ondulados.

La celebridad se mostró sonriente y coqueta frente a las cámaras, incluso posó un par de segundos para que captaran su mejor ángulo.

Chrissy fue fotografiada dirigiéndose a la grabación del programa The Wendy Williams Show.

En redes sociales compartió detalles del backstage y selfies de su llamativo atuendo.

La modelo hizo publicidad a su reciente libro de cocina Cravings: All Together: Recipes to Love, que se lanzó oficialmente esta semana.

Durante su gira de promoción, Taigen dio su primera entrevista televisiva después de haber sido acusada por abuso cibernético a varias celebridades y usuarios de redes sociales, incluída Courtney Stodden a quien instó a suicidarse cuando ésta era una adolescente.

“Siento que he hecho trabajo y sólo espero que estas personas puedan perdonar y ser capaces de dar la bienvenida al hecho de que, con suerte, me han visto mejorar”, dijo.

También habló sobre las consecuencias a nivel laboral que enfrentó después del escándalo de acoso. Reveló que perdió varios contratos como modelo y colaboradora de grandes marcas, aunque dijo que lo sucedido le ha ayudado a ser mejor persona y a ser más fuerte.

“Existe ese viejo cliché de que me alegro de que haya sucedido, pero, de verdad, me hizo una persona más fuerte, una mejor persona”.

Agregó que solía tratar las redes sociales como si lo que dijera no importara, porque "sentías que no te llevabas a nadie [en Internet]".

“Simplemente arrojaste cosas, no sentiste que nadie fuera a leerlo. Realmente no piensas en el impacto y en la persona del otro lado”.

A inicios de este año fue señalada en redes sociales como acosadora cibernética luego de que una joven llamada Courtney Stodden la acusó de incitarla a suicidarse a los 16 años en 2011.

La modelo dijo que resolvería los problemas de acoso y las acusaciones, sin embargo, su reputación fue en picada hasta el punto que Macy’s suspendió la venta de su línea de cocina y tuvo que salirse del programa de Netflix Never Have I Ever.

Chrissy se tomó una pausa de las redes sociales ya que estaba recibiendo muchas críticas y mensajes de odio por parte de los defensores de Stodden.

