Chrissy Teigen se luce con traje de baño en playas de St. Barts

Chrissy Teigen y su familia emprendieron un viaje de fin de año a las lujosas playas de St. Barts, en el Caribe.

Y durante su estancia, la celebridad de redes sociales ha sido fotografiada numerosas veces divirtiéndose con John Legend y sus hijos a bordo de un yate.

Recientemente Teigen de 35 años fue captada por los paparazzis relajándose y tomando el sol en la popa ataviada con un colorido traje de baño de tipo bodysuit, con estampados florales rosas, verdes agua, y blancos, que delineó su trabajada silueta.

Lució su belleza al natural al no llevar maquillaje en el rostro y con su cabellera rubia alborotada en mechones rizados.

Mantuvo los accesorios al mínimo, pero sin perder el glamour que la caracteriza, con un par de brazaletes, un anillo y una fina cadena sobre el pecho.

Días antes, la modelo fue vista paseando por las calles de la isla con su hija Luna Simone, su esposo John y su pequeño Miles Theodore.

Foto: The Grosby Group

En Instagram, la modelo compartió un clip de su escapada en yate con el mismo look, pero dentro de una lujosa sala, alistándose para salir a tomar el sol.

Posó para la cámara presumiendo su trabajada figura mientras bailaba alegremente.

“Buenos días”, escribió bajo el video ya con más de 10 millones de reproducciones.

Su reciente aparición en público se produjo antes de haber utilizado las redes sociales para honrar a Jack, el que sería su tercer hijo y que perdió hace unos meses.

En una fotografía publicada en Instagram, la celebridad aparece con su hija Luna de cuatro años sosteniendo una figura de papel, similar a una rosa de cuatro pétalos.

Bajo la foto, Chrissy escribió “¡Origami para nuestro Jack!”

Chrissy y el cantante de All Of Me perdieron a su tercer hijo a inicios de octubre debido a complicaciones en el embarazo.

En una de las recientes publicaciones que ha hecho, Chrissy reveló que lleva cuatro semanas sobria.

Durante una entrevista para Cosmopolitan en 2017, habló de su relación con el alcohol y sus hábitos de beber vino u otras bebidas a lo largo de todo el día, todos los días.

“Estaba a quemarropa, bebiendo demasiado”, detalló. “Me acostumbré a peinarme y maquillarme y a tomarme una copa de vino. Luego esa copa de vino se trasladaría a mí tomando una antes de la entrega de premios y luego un montón en la entrega de premios”.

Y continuó “Luego me sentí mal por hacerme una especie de imbécil con las personas a las que realmente respetaba. Y ese sentimiento, simplemente no hay nada como eso. Te sientes horrible. No es un buen aspecto para mí, para John, para nadie”.

Después de controlar su consumo de alcohol, la depresión posparto tras tener a Luna la encaminó a recaer y a presentar problemas de salud, según dijo en una entrevista con Women's Health en 2018.

“No comía tanto porque estaba llena por beber. No estaba siendo buena con mi cuerpo”.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí