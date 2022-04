Christian Nodal se va de México; llega a Estados Unidos para disfrutar lujos

El cantante Christian Nodal admitió que dejó México para mudarse a Estados Unidos porque en ese país tiene más privacidad y puede disfrutar más de sus lujos sin tener todo el tiempo los reflectores encima.

En una sesión de Twitch, el intérprete de Ya no somos ni seremos reveló sus razones para cambiar su residencia al extranjero.

-¿Ya no vas a vivir en México?

-”Pues es que es muy complicado vivir en México. No puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita. Todo el mundo va a saber dónde vives. Todo el mundo va a saber en qué carro andas”.

Christian Nodal contó que tenía un Ferrari "único en México" y “toda la gente sabía dónde estaba y cuando pasaba. No me gustaba que no había privacidad. Y aquí no importa. Hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí; la gente dice ‘Ahh no maaa’”, agregó.

Se dice que el cantante vive en Los Ángeles, California, pero fue a Las Vegas, Nevada, para disfrutar de la ciudad del pecado. Se enamoró tanto del lugar que lo tuiteó.

Definitivamente si fuera una ciudad sería Las Vegas — NODAL (@elnodal) April 20, 2022

El cantante proviene de una familia de músicos. Compone canciones desde los 13 años, pero alcanzó una fama descomunal al lanzar el sencillo Adiós Amor en 2017. Posteriormente triunfó con Botella tras Botella y hace poco con Ya no somos ni seremos.

Su éxito le ha permitido vivir una vida de comodidades y lujos que incluyen autos, propiedades y joyas.

Christian Nodal no le pedirá el anillo de compromiso a Belinda

Christian Nodal estuvo en el centro de los reflectores cuando mantuvo un noviazgo con la cantante Belinda y le dio un anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares.

La pareja anunció su rompimiento a inicios del año y desde entonces se especuló si la estrella española devolvería la costosa sortija o si el mexicano la pediría de vuelta.

En el mismo streaming de Twitch, Christian Nodal por fin confirmó que no le ha pedido el anillo a Belinda y no lo pedirá.

