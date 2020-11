Christina Aguilera 'enciende' Instagram con look naranja

La cantante Christina Aguilera demostró que puede lucir glamorosa con atuendos deportivos. Este jueves deslumbró al lucir un conjunto compuesto por pants de color anaranjado y un top negro de escote.

Sumó más de 300 mil reacciones al posar sobre las escaleras y mirar a la cámara con un rostro maquillado con base, rubor durazno, labial nude, pestañas negras y cejas delineadas. Dejó suelta su cabellera platinada y presumió una manicura amarilla.

La publicación de Christina Aguilera llega después de que modelara un elegante jersey de cuello alto en color negro y un sombrero de ala ancha.

Recientemente, la cantante reveló a Variety que despidió a su manager Irving Azoff, quien trabajó para ella durante 20 años. Ahora tiene un nuevo perfil y una página de biografía en el sitio web oficial de Roc Nation Management, que es la compañía de Jay-Z.

De acuerdo con información de Daily Mail,Roc Nation también representa a talentos como Mariah Carey, Rihanna, Megan Thee Stallion, Normani, Big Sean, DJ Khaled, Fabolous, The-Dream, Lil Uzi Vert, Robin Thicke, Jaden y Meek Mill.

Christina Aguilera ahora es más abierta con sus seguidores. Se sinceró sobre los problemas de ansiedad que padece y admitió que suele ser “hipercrítica” consigo misma en un intento por esforzarse para ser cada día mejor.

“A menudo me he enfrentado a ansiedades y a ser hipercrítica conmigo misma, pero nunca he dejado de buscar nuevas formas de esforzarme más, sin dejar de protegerme”.