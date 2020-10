Christina Aguilera presume sus curvas con vestido negro

La cantante Christina Aguilera destiló glamour con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. Presumió un sencillo, pero sofisticado, vestido negro ajustado a su silueta curvilínea.

La prenda tiene cuello alto, pero carece de mangas. Completó su look con un maquillaje impecable, compuesto por sombras brillantes, labial nude, delineador negro y amplias pestañas negras.

Aguilera, de 39 años, posó en el patio de una gran casa, rodeada de arbustos y flores rojas. Sumó más de 379 mil reacciones y cientos de comentarios.

Las fotos de la estrella del pop salen a la luz después de que protagonizara una sesión fotográfica en blanco y negro para enmarcar la entrevista que dio a la revista L'Officiel Italia.

Sedujo a la cámara al posar en corsé negro, combinado con botas negras por encima de la rodilla y un gran abrigo. Para otra de las fotografías, lució lencería negra debajo de una blusa traslúcida en color cobrizo.

Christina Aguilera se sinceró sobre los problemas de ansiedad que padece y admitió que suele ser “hipercrítica” consigo misma en un intento por esforzarse para ser cada día mejor.

“A menudo me he enfrentado a ansiedades y a ser hipercrítica conmigo misma, pero nunca he dejado de buscar nuevas formas de esforzarme más, sin dejar de protegerme”.