Christina Aguilera dejó sin respiración a sus fanáticos que la fueron a ver a su concierto en Las Vegas debido a sus espectaculares atuendos.

El que acaparó la atención entre sus fanáticos fue un bodysuit nude hecho de látex, con top tipo corsé, escote corazón y finos tirantes; el outfit se ajustó a su delgada silueta y trabajadas curvas.

Sumó un par de botas nude extralargas, collares de pedrería brillante, pendientes juego y una fabulosa manicura en tonos neutros muy a las tendencias de invierno.

La estrella, de 43 años, presumió una imagen renovada con su cabellera rizada en corte bob y mechones rubios hielo, el cual la hizo ver como Marilyn Monroe sobre el escenario.

Su maquillaje estuvo compuesto por una base que le dio efecto de porcelana a su piel, ojos ahumados con brillos, un fino cat eye negro, pestañas postizas, así como labial marrón y blush bronceado.

A través de su cuenta de Instagram compartió algunos detalles del inicio de su residencia en los escenarios de Voltaire Belle de Nuit del Venetian, Las Vegas. “Ahora de vuelta a los negocios”, escribió en una publicación.

Otro atuendo que usó para destacar su esbelta figura fue un bodysuit negro hecho con látex y combinado con medias nude de rejilla.

A inicios de año se dio a conocer que la cantante había perdido cerca de 18 kilos de peso en los últimos años hasta antes de comenzar su residencia en diciembre. Según Health, Christina Aguilera cumplió su propósito de bajar de peso con dietas sanas y equilibradas además de una estricta rutina de ejercicios.

En una entrevista pasada que tuvo con L’Officiel Italia, la cantante dijo que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además agrega un régimen en plantas y consume frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana le suma yoga, boxeo, entrenamiento con fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Por años Aguilera fue criticada por subir de peso tras convertirse en madre, pero poco a poco dejó de importarle lo que la gente decía sobre su figura y comenzó a practicar el amor propio y el respeto hacia sí misma.

“He pasado por mis altibajos. He pasado por toda la gama de cosas en este negocio. Estar demasiado delgada. Ser más grande. Me han criticado por estar en ambos lados de la balanza. Es el ruido que bloqueo automáticamente. Amo mi cuerpo. Mi novio ama mi cuerpo. Mi hijo está sano y feliz, así que eso es todo lo que me importa”, le dijo a Marie Claire.